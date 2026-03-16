Un indizio fa impazzire i fan di Fortnite: potrebbe arrivare un crossover con un leggendario cartone animato

Un nuovo crossover potrebbe presto arrivare in Fortnite e coinvolgere uno dei franchise di cartoni animati più famosi della storia, con indiscrezioni che parlano dell’arrivo dei Looney Tunes nel popolare battle royale di Epic Games.

Il gioco negli ultimi anni ha costruito gran parte del proprio successo anche grazie alle numerose collaborazioni con film, serie TV, videogiochi e artisti musicali, trasformando la sua isola in un grande punto d’incontro della cultura pop. Dalle icone del cinema agli anime più seguiti, Fortnite continua ad ampliare il proprio universo con contenuti sempre nuovi.

Secondo alcune anticipazioni diffuse nella community, la prossima grande collaborazione potrebbe riguardare proprio i Looney Tunes, la celebre serie animata che ha segnato generazioni di spettatori con personaggi iconici come Bugs Bunny, Daffy Duck e molti altri protagonisti storici dei cartoni animati.

Una nuova collaborazione in arrivo per Fortnite

L’indiscrezione arriva da uno dei leaker più seguiti nella community di Fortnite, conosciuto come Loolo. Secondo quanto condiviso online, l’annuncio ufficiale della collaborazione potrebbe arrivare molto presto, forse addirittura entro pochi giorni.

Al momento non sono stati diffusi molti dettagli sull’eventuale evento dedicato ai Looney Tunes. Non è chiaro, ad esempio, quali personaggi verranno introdotti o se saranno previsti cambiamenti alla mappa del gioco. Tuttavia, considerando il modo in cui Epic Games ha gestito le collaborazioni passate, è molto probabile che vengano aggiunte nuove skin, oggetti cosmetici e magari qualche contenuto tematico.

Non sarebbe la prima volta che Epic Games collabora con Warner Bros.. In passato il battle royale ha già ospitato diversi personaggi legati all’universo DC, dimostrando che il rapporto tra le due aziende è già consolidato.

I possibili personaggi che potrebbero arrivare nel gioco

Anche se il leak non fornisce conferme ufficiali, molti fan immaginano che una collaborazione con i Looney Tunes includerebbe inevitabilmente alcuni dei personaggi più celebri della serie animata.

Tra i nomi più probabili ci sono sicuramente Bugs Bunny e Daffy Duck, due figure storiche dell’animazione che potrebbero arrivare nel gioco come skin utilizzabili dai giocatori. Come accade spesso con i crossover di Fortnite, queste skin potrebbero essere accompagnate da emote, zaini decorativi e altri oggetti cosmetici legati al mondo dei cartoni animati.

Alcuni fan ipotizzano anche che l’evento possa essere collegato all’arrivo della Chapter 7 Season 2, che dovrebbe iniziare il 19 marzo. In questo caso il crossover potrebbe diventare uno dei temi principali della nuova stagione.

Una stagione ricca di crossover

La prima stagione del Capitolo 7 ha già portato numerose collaborazioni all’interno di Fortnite. Tra le più sorprendenti c’è stata quella con South Park, che ha introdotto skin dei protagonisti e modifiche alla mappa, come l’area dedicata al parco divertimenti Cartmanland.

Nel corso della stagione sono arrivati anche altri crossover con serie molto popolari come The Office, l’anime Solo Leveling e il gioco Honkai: Star Rail sviluppato da HoYoverse.

Le indiscrezioni suggeriscono inoltre che altri franchise famosi potrebbero entrare nel battle royale nei prossimi mesi. Tra i nomi più citati ci sono Game of Thrones, Kingdom Hearts e perfino la serie animata Ben 10, anche se al momento non esistono conferme ufficiali.

Novità anche per la modalità Save the World

Oltre alle novità per il battle royale, Epic Games ha annunciato un cambiamento importante anche per Save the World, la modalità cooperativa originale di Fortnite.

Dopo quasi nove anni dal lancio, questa modalità diventerà finalmente free-to-play. Il debutto della nuova versione gratuita è previsto per il 16 aprile.

L’aggiornamento porterà anche un’altra novità significativa: Save the World sarà disponibile per la prima volta su Switch 2. Rimarrà invece assente sulla prima Nintendo Switch e sui dispositivi mobili.

Tra la nuova stagione, le possibili collaborazioni e gli aggiornamenti delle modalità di gioco, i prossimi mesi promettono di essere particolarmente ricchi di contenuti per i fan di Fortnite.