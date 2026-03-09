Vodafone ti dà gratis 150 gb e minuti illimitati al mese: li puoi ottenere solo così

Nel panorama delle telecomunicazioni, un ritorno di fiamma può essere più che positivo, soprattutto quando l’offerta è allettante.

Vodafone ha lanciato una nuova e conveniente proposta per i suoi ex clienti, invitandoli a tornare nella “famiglia rossa” con la sua offerta Vodafone Mobile Start Welcome. Una proposta che ha come fiore all’occhiello due mesi gratuiti e un pacchetto completo di servizi che sembra fare il punto sulle esigenze moderne dei consumatori.

Dal 4 marzo 2026, Vodafone ha avviato l’invio di messaggi SMS a una selezione di ex clienti, proponendo loro di tornare ad essere parte dell’operatore. Tuttavia, non tutti sono eleggibili: l’offerta è indirizzata esclusivamente a chi aveva lasciato attivi i consensi commerciali con Vodafone. Gli ex clienti che riceveranno questa comunicazione hanno tempo fino al 18 marzo 2026 per approfittare di questa vantaggiosa offerta. Sebbene il messaggio non contenga una data di scadenza precisa, è possibile che la promozione venga estesa a tempo indeterminato, come spesso accade con offerte simili.

I dettagli della Vodafone mobile start welcome

L’offerta Vodafone Mobile Start Welcome si rivela decisamente vantaggiosa. Si tratta di un pacchetto che riprende la struttura della Vodafone Mobile Start già disponibile nel catalogo dell’operatore, ma con vantaggi esclusivi. Il piano include:

150GB di traffico dati in 5G per navigare a velocità elevate;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili;

200 SMS inclusi per restare in contatto con chi vuoi.

E la parte migliore? Il costo mensile è di soli 9,95 euro, ma grazie alla promozione, i primi due mesi saranno completamente gratuiti. Il pagamento effettivo parte dal terzo mese, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi decide di tornare.

Costo di attivazione e altre condizioni

Per attivare Vodafone Mobile Start Welcome, è previsto un costo di attivazione di 9,99 euro, ma la SIM è gratuita. L’attivazione può essere effettuata sia online che in negozio, senza vincoli particolari sul canale scelto. Un ulteriore vantaggio è che il piano dati da 150GB può essere utilizzato anche tramite hotspot, senza costi aggiuntivi.

Se i 150GB non bastano, gli utenti potranno acquistare 50GB aggiuntivi al costo di 2,90 euro, validi fino al rinnovo successivo. Tuttavia, nel caso in cui i dati finiscano, Vodafone mette a disposizione un cuscinetto di 500MB supplementari prima di interrompere la connessione.

Non mancano alcune altre funzionalità che rendono l’offerta ancora più competitiva. La Vodafone Mobile Start Welcome include il roaming gratuito nei paesi dell’Unione Europea e in alcuni stati convenzionati, come la Svizzera. Inoltre, l’accesso alla rete 5G è compreso nel piano senza costi aggiuntivi.

Un’altra interessante novità è l’introduzione ufficiale del WiFi Calling in Italia, una funzionalità che permette di effettuare e ricevere chiamate sfruttando la connessione WiFi quando il segnale mobile è debole o assente. Si tratta di una novità molto apprezzata dagli utenti, che rappresenta un ulteriore valore aggiunto per i clienti Vodafone.

Un’offerta allettante per chi cerca qualità e convenienza

In un mercato altamente competitivo come quello delle telecomunicazioni, Vodafone si distingue per la sua capacità di fidelizzare i clienti con offerte mirate e convenienti. La proposta Vodafone Mobile Start Welcome rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera rientrare nell’ecosistema dell’operatore, approfittando di un pacchetto completo che risponde alle esigenze moderne di navigazione e comunicazione.