Where Winds Meet: come completare la missione “Drifting Through Dreams” e sbloccare la regione di Hexi

La missione “Drifting Through Dreams” è il passaggio che apre davvero le porte alla regione di Hexi in Where Winds Meet.

Non è una missione lunga in senso stretto, ma è piena di piccoli passaggi che possono confondere chi arriva senza sapere dove guardare. Tutto parte da Qinghe, la prima grande area del gioco, e da un oggetto che sembra quasi insignificante lasciato vicino all’acqua.

Se stai cercando di raggiungere la nuova zona desertica o semplicemente vuoi proseguire la storia principale, questo è il punto da cui passa tutto. Basta un dettaglio ignorato, però, e si rischia di girare a vuoto per parecchio tempo.

Dove iniziare la missione a Qinghe

Per attivare la missione bisogna tornare nella zona chiamata Bamboo Abode, un luogo che molti giocatori conoscono già dalle prime ore di gioco. Il punto di riferimento più semplice è la Pietra di Confine del Rifugio di Bambù.

Da lì bisogna spostarsi verso nord-est, seguendo la costa. Non serve allontanarsi troppo. Tra i bambù e la riva del mare si trova un piccolo oggetto appoggiato a terra: una borsa chiamata Vascello dell’Anima. È facile ignorarla perché non sembra legata a nulla di importante, ma è proprio questo l’innesco della quest.

Interagendo con la borsa parte immediatamente la missione Drifting Through Dreams e il gioco inizia a guidare il personaggio verso il passo successivo.

Il murale nascosto tra i bambù

Dopo aver raccolto il Vascello dell’Anima, l’indicatore della missione porta di nuovo all’interno di Bamboo Abode, ma leggermente più a nord rispetto alla posizione iniziale. Qui, tra alberi e piccole costruzioni di legno, si trova un grande murale dipinto su una parete.

Interagire con il murale avvia un piccolo enigma ambientale. Non si tratta di qualcosa di complesso, ma richiede di osservare l’ambiente circostante.

Sulla destra del dipinto si trova una candela. Accenderla è il primo passo. Subito dopo il gioco suggerisce di spostarsi verso una piccola capanna alle spalle del murale.

All’interno della baracca si trova una seconda candela. Una volta accesa anche questa, parte una breve scena che introduce uno dei personaggi più enigmatici dell’intera missione.

L’incontro con la Dama Velata

Dopo il filmato compare la misteriosa Dama Velata. La si trova seduta tranquillamente a un tavolo mentre gioca a Mahjong, come se l’arrivo del protagonista fosse una cosa del tutto normale.

Parlare con lei fa avanzare la storia, ma non subito nel modo che ci si aspetta. Dopo il dialogo la donna scompare e chiede di tornare la sera successiva. Non è necessario aspettare davvero: basta usare il sistema interno del gioco per cambiare orario.

Quando si torna alla capanna e si riaccende la candela, la Dama Velata appare di nuovo, questa volta seduta vicino al pozzo all’esterno. Qui chiede di completare il murale visto in precedenza.

Dopo aver interagito ancora con il dipinto e aver concluso il dialogo con lei, la missione entra nella sua parte più particolare.

Il viaggio onirico verso Hexi

A questo punto parte una lunga scena cinematografica. La Dama Velata prende per mano il protagonista e lo trascina dentro una sequenza quasi surreale. Il personaggio cade nell’acqua e si risveglia all’interno di una piccola cabina silenziosa.

All’interno della stanza si trova un dipinto. Esaminarlo attiva un altro breve filmato. Quando si esce all’esterno la storia continua con una nuova scena che introduce la fase finale della missione.

Vicino alla cabina si trova una barca. Salire a bordo avvia l’ultima sequenza narrativa che porta direttamente alla nuova area del gioco.

Alla fine del filmato il protagonista arriva al Passo della Porta di Giada, il primo punto esplorabile della regione di Hexi. Da questo momento la nuova zona è completamente sbloccata.

Qui il paesaggio cambia drasticamente. Il verde di Qinghe lascia spazio a un ambiente più arido, con nuove aree da esplorare, boss da affrontare e Pietre di confine da attivare per il viaggio rapido.

La missione “Drifting Through Dreams” dura poco, ma segna uno dei momenti più strani e affascinanti dell’inizio dell’espansione. E soprattutto è la porta d’ingresso a tutto ciò che Hexi ha da offrire.