Windows 11 diventa una console: Microsoft prepara la nuova Xbox Mode per PC

Giocare su PC potrebbe presto assomigliare molto di più all’esperienza di una console, con interfacce dedicate, controlli semplificati e un accesso immediato ai giochi.

Microsoft ha annunciato che una nuova interfaccia chiamata Xbox Mode arriverà su Windows 11 nel corso delle prossime settimane, con l’obiettivo di trasformare qualsiasi computer compatibile in una piattaforma di gioco più immediata e semplice da usare dal divano.

L’annuncio è arrivato durante la Game Developers Conference, dove l’azienda ha mostrato diversi progetti legati al futuro dell’ecosistema Xbox. Tra questi c’è proprio questa nuova modalità pensata per i giocatori che utilizzano un PC Windows, una comunità che negli ultimi anni è diventata sempre più importante per la strategia gaming di Microsoft.

Una modalità pensata per giocare a schermo intero

La nuova Xbox Mode non nasce completamente da zero. Una prima versione era stata introdotta come funzione esclusiva sui dispositivi portatili ASUS ROG Ally Xbox Edition. Ora Microsoft ha deciso di portarla su tutti i computer con Windows 11.

L’idea è piuttosto semplice: attivando questa modalità il sistema operativo passa a un’interfaccia a schermo intero, progettata per essere usata con il controller e per accedere rapidamente ai giochi installati.

In pratica il PC si comporta molto più come una console. I menu diventano più grandi, la navigazione è pensata per il pad e l’accesso ai giochi avviene senza passare attraverso il desktop tradizionale.

Microsoft descrive questa esperienza come una modalità pensata per “sedersi sul divano e iniziare a giocare subito”, senza dover gestire finestre, launcher o impostazioni del sistema.

Controller sempre più centrali nell’esperienza PC

Un altro aspetto su cui l’azienda sta lavorando riguarda il supporto ai controller. Su PC la combinazione tastiera e mouse resta molto diffusa, soprattutto nei giochi competitivi, ma per molti titoli il controller è la scelta più naturale.

Microsoft ha dichiarato di aver migliorato l’integrazione dei controller su Windows 11, rendendo la navigazione più fluida quando si utilizza un pad invece della tastiera.

Resta da vedere quanto bene funzionerà anche con controller di terze parti. Molti giocatori su PC utilizzano dispositivi come il DualSense di PlayStation oppure controller prodotti da aziende come 8BitDo.

Novità tecniche anche dietro le quinte

Oltre ai cambiamenti visibili nell’interfaccia, Microsoft sta introducendo anche alcune modifiche più profonde nel modo in cui i giochi funzionano su Windows.

Tra queste c’è un nuovo supporto nelle API grafiche che permette agli sviluppatori di gestire meglio gli shader, elementi fondamentali per il rendering delle immagini nei videogiochi.

Questa tecnologia, chiamata Advanced Shader Delivery, dovrebbe aiutare a ridurre uno dei problemi più fastidiosi per molti giocatori PC: il cosiddetto shader stutter, quei piccoli scatti che possono comparire mentre il gioco carica nuovi effetti grafici.

In parallelo Microsoft sta integrando anche alcune funzioni legate al machine learning all’interno di DirectX. L’idea è permettere agli sviluppatori di utilizzare tecniche neurali direttamente nella pipeline grafica dei giochi.

Per i giocatori queste innovazioni non saranno immediatamente visibili, ma nel tempo potrebbero tradursi in prestazioni più stabili e in nuove possibilità visive.

Quando arriverà la nuova modalità Xbox

La parte più immediata per gli utenti sarà proprio la Xbox Mode. Microsoft ha confermato che il rollout inizierà nel mese di aprile, portando l’interfaccia gaming su un numero crescente di PC con Windows 11.

Se l’esperimento funzionerà come previsto, il confine tra PC da gioco e console potrebbe diventare ancora più sottile. E per Microsoft questo non è necessariamente un problema: negli ultimi anni la strategia dell’azienda sembra puntare sempre di più su un ecosistema unico in cui Xbox, cloud e PC convivono nello stesso spazio.