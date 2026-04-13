Alcune console PS5 hanno porte USB blu sul retro, altre nere: ma perché?

Chiunque abbia maneggiato una PlayStation 5 negli ultimi anni potrebbe aver notato un dettaglio cromatico apparentemente casuale: le porte USB situate sul retro della scocca.

In molti modelli, queste fessure presentano un inserto in plastica di un blu acceso, mentre in altri – specialmente nelle versioni più recenti o nella potente PS5 Pro – il colore vira verso un nero assoluto. Non si tratta di una scelta legata alla disponibilità dei materiali in fabbrica, né di un vezzo estetico privo di fondamento tecnico, ma di una questione di standard e, paradossalmente, di una successiva rinuncia agli stessi.

Perché le console PS5 hanno colori diversi per le porte

Il codice colore nel mondo dell’informatica nasce per semplificare la vita all’utente. Tradizionalmente, il nero identifica lo standard USB 2.0, ormai considerato lento per il trasferimento dati massiccio ma perfetto per periferiche semplici. Il blu, invece, è il vessillo del USB 3.0 (e successivi), capace di velocità nettamente superiori. Nella PS5 standard, questa distinzione è netta: la porta anteriore è spesso nera (USB 2.0), mentre le due porte posteriori sono blu perché certificate come USB 3.1 Gen 2, capaci di toccare i 10 Gbps. È un linguaggio visivo che dice: “Se devi collegare un hard disk esterno per i tuoi giochi, usa queste”.

Tuttavia, la coerenza cromatica di Sony ha subito un’interruzione con il debutto della PS5 Pro. Nonostante la console di metà generazione mantenga le medesime prestazioni elevate sulle porte posteriori, queste sono tornate a essere completamente nere. Qui entra in gioco una sorta di “psicologia del design industriale”: per un prodotto premium, il blu acceso può risultare visivamente economico o troppo “PC-centrico”. Sony ha deciso di sacrificare la chiarezza dello standard universale sull’altare di un’estetica monocromatica più elegante. L’utente si trova quindi davanti a un paradosso: una porta nera che è più veloce di una blu di vecchia generazione, scardinando quella convenzione che il settore aveva impiegato un decennio a consolidare.

C’è poi un dettaglio che sfugge quasi a tutti, un elemento laterale che nulla ha a che fare con la velocità dei dati: i fori di ventilazione. Se osservate la parte inferiore della console, noterete piccoli fori che sembrano meramente estetici, ma che servono a prevenire il ristagno di calore in punti morti del telaio. Questo approccio minuzioso alla gestione fisica della macchina contrasta con la confusione generata dai colori delle porte USB.

Si potrebbe ipotizzare che questa “anarchia dei colori” nasconda un’intuizione non ortodossa: Sony potrebbe star scommettendo sulla fine del colore come indicatore di performance. In un’era in cui l’USB-C sta diventando lo standard unico, dove la forma non comunica più la velocità, mantenere il colore sulle vecchie porte USB-A potrebbe sembrare un retaggio del passato, un’informazione ridondante per un pubblico che ormai dà per scontata la massima potenza su ogni ingresso.

Mentre i produttori di schede madri per PC continuano a sperimentare con porte rosse (per la ricarica rapida a PC spento) o turchesi, Sony sembra voler tornare al nero totale. Forse, la vera evoluzione non è nel sapere quanto è veloce una porta guardandone il colore, ma nel non doverselo chiedere affatto. Eppure, per il collezionista o l’appassionato, quella piccola linguetta blu sul retro rimane il segno distintivo di un’epoca di transizione, un segnale tecnico che ha smesso di essere utile nel momento esatto in cui il design ha ripreso il sopravvento sulla funzione.