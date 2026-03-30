Nuovo importante aggiornamento per PS5: introduce numerose funzionalità aggiuntive e miglioramenti

Non è il classico aggiornamento che sistema qualche bug. Questa volta Sony ha deciso di intervenire in modo più visibile.

Il nuovo firmware, identificato come versione 26.02-13.00.00, è già disponibile e porta con sé miglioramenti che riguardano sia la qualità visiva sia l’interfaccia, con alcune funzioni che molti utenti aspettavano da tempo.

La novità più rilevante riguarda la PS5 Pro e, in particolare, l’evoluzione della tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution.

Si tratta del sistema di upscaling sviluppato da Sony per migliorare la resa grafica dei giochi, aumentando la nitidezza delle immagini senza pesare eccessivamente sulle prestazioni. Con questo aggiornamento, il PSSR viene ulteriormente affinato: l’obiettivo è rendere più definiti dettagli, texture e profondità visiva in numerosi titoli compatibili.

In pratica, per chi gioca su PS5 Pro, significa immagini più pulite e una percezione generale più “realistica”, soprattutto su schermi di grandi dimensioni o TV di ultima generazione. Non è un cambiamento teorico: è uno di quegli aggiornamenti che si nota appena si avvia un gioco.

Interfaccia rinnovata: il nuovo Hub di benvenuto prende forma

Ma le novità non si fermano alla versione Pro. Anche chi utilizza la PS5 standard trova cambiamenti concreti, soprattutto nell’esperienza visiva della dashboard.

Il cosiddetto “Hub di benvenuto” diventa più personalizzabile. Ora è possibile impostare uno sfondo direttamente dalla propria galleria multimediale, trasformando la schermata iniziale in qualcosa di più personale e meno standardizzato. Sony introduce anche due modalità pensate per chi lascia spesso la console inattiva:

La Modalità Vetrina mostra lo sfondo a schermo intero quando la PS5 non viene utilizzata, con la possibilità di scegliere dopo quanto tempo si attiva. È una funzione semplice, ma che trasforma la console quasi in un elemento d’arredo digitale.

La Modalità Presentazione, invece, fa un passo in più: consente di selezionare un intero album fotografico che scorre automaticamente, creando una sorta di slideshow dinamico direttamente sulla TV.

C’è poi un aggiornamento meno appariscente ma molto concreto nella vita quotidiana degli utenti: la messaggistica.

La PS5 ora supporta le emoji Unicode 17.0, ampliando le possibilità di espressione nelle chat tra giocatori. Un dettaglio che può sembrare marginale, ma che in realtà riflette una tendenza chiara: le console non sono più solo strumenti per giocare, ma veri spazi sociali.

Un aggiornamento diverso dal solito

Negli ultimi anni, gli aggiornamenti di sistema sono spesso passati inosservati, limitandosi a miglioramenti di stabilità o correzioni tecniche. Questo update cambia approccio: introduce funzioni visibili, utilizzabili ogni giorno, e soprattutto percepibili.

Da un lato c’è il salto qualitativo sulla grafica per PS5 Pro, dall’altro una maggiore attenzione alla personalizzazione e all’esperienza utente per tutti.

È un segnale preciso da parte di Sony: la console non è più solo hardware da aggiornare, ma un ecosistema da rendere sempre più personale, dinamico e integrato nella quotidianità.

E guardando la direzione presa, è probabile che i prossimi aggiornamenti non si limiteranno più a “funzionare meglio”, ma cercheranno sempre di più di cambiare il modo in cui usiamo la PlayStation ogni giorno.