Android Auto, ora puoi vedere YouTube: come sbloccare il browser

Android Auto ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i dispositivi mobili mentre siamo alla guida.

È qui che entra in gioco AAAD (Android Auto Apps Downloader), un potente installer che permette di aggirare le limitazioni del Play Store, dando accesso ad app di terze parti non ufficiali, come AA Browser e CarStream, per un’esperienza ancora più completa e versatile.

AAAD non è un browser, ma un software che consente di installare applicazioni non ufficiali su Android Auto. In questo modo, è possibile portare sul sistema di infotainment della propria auto app che altrimenti non sarebbero compatibili con la piattaforma. L’installer consente, ad esempio, di aggiungere AA Browser e CarStream, trasformando il display della propria auto in un piccolo centro di intrattenimento, accessibile anche durante le soste.

Una delle principali novità delle versioni più recenti di AAAD è la gestione dei controlli di sicurezza introdotti con Android 15 e Android 16, che permettono di evitare la sparizione delle app dopo un riavvio del telefono, un problema frequente con i vecchi metodi di installazione non ufficiali. In altre parole, queste nuove versioni garantiscono un’esperienza più stabile e duratura.

La configurazione necessaria

Per fare in modo che Android Auto riconosca le app di terze parti, c’è un passaggio extra da seguire. Oltre a sbloccare la modalità sviluppatore di Android Auto, bisogna entrare nelle impostazioni sviluppatore di Android e abilitare le origini sconosciute. Questa operazione consente a AA Browser e ad altre app compatibili di comparire nel cassetto delle applicazioni di Android Auto.

Va tenuto presente, però, che dopo alcuni aggiornamenti di sistema, Android potrebbe disattivare nuovamente questa opzione, rendendo necessario un controllo periodico delle origini sconosciute, soprattutto se si notano cambiamenti improvvisi nella disponibilità delle app.

Una volta completata l’installazione, AA Browser offre un’esperienza di navigazione che va oltre le limitazioni delle app pensate esclusivamente per l’auto. A differenza di molti browser “lite” che limitano fortemente le funzionalità, AA Browser include una barra degli indirizzi, i pulsanti avanti/indietro e non tende a oscurare la pagina in modo aggressivo. Questo permette agli utenti di navigare in modo più fluido, ad esempio, per consultare forum tecnici, accedere a dashboard di lavoro o utilizzare la versione web di servizi di streaming che non hanno un’app ufficiale per Android Auto.

Accanto a AA Browser, troviamo CarStream, un’app pensata per portare YouTube su Android Auto, permettendo agli utenti di guardare video direttamente dal display dell’auto, sempre e solo quando il veicolo è fermo. CarStream, dunque, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera fruire di contenuti multimediali in modalità offline durante le soste, senza compromettere la sicurezza alla guida.

Sicurezza: l’uso delle app solo a veicolo fermo

Anche se AAAD offre funzionalità avanzate, la sicurezza resta un punto fondamentale. AA Browser e CarStream sono progettati per un utilizzo a veicolo fermo. Navigare sul web o guardare video durante la guida non solo è pericoloso, ma rappresenta una distrazione enorme che aumenta il rischio di incidenti. Per fortuna, Android Auto e i sensori dei veicoli hanno introdotto blocchi e limiti che impediscono l’utilizzo di queste app mentre l’auto è in movimento, mantenendo così alta la sicurezza.

Le normative stradali e i vincoli di sicurezza stabiliscono che lo schermo dell’auto può essere utilizzato come “salotto digitale” solo quando non è più necessaria la massima attenzione alla strada.

Un futuro più semplice, ma non ancora ufficiale

Prima di lanciarsi in operazioni di “modding” e installazioni non ufficiali, è importante tenere a mente che Android Auto sta attualmente lavorando su un supporto ufficiale per i video, che dovrebbe arrivare nel 2026. Questo significa che per chi non ha urgenza, potrebbe valere la pena aspettare un’implementazione ufficiale che risolverà alcune delle problematiche legate alla sicurezza e alla compatibilità.