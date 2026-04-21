Assassin’s Creed Black Flag Resynced: il ritorno è ufficiale, e manca pochissimo

Ci sono giochi che restano impressi nel tempo, e quando tornano lo fanno con aspettative altissime, soprattutto se hanno segnato un’intera generazione.

È il caso di Assassin’s Creed IV: Black Flag, uno dei capitoli più amati della serie Ubisoft, pronto a tornare con una nuova versione aggiornata. Il remake, intitolato Black Flag Resynced, verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni.

Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni, ora c’è finalmente una data precisa.

Quando verrà presentato Black Flag Resynced

Ubisoft ha confermato che la presentazione ufficiale si terrà il 23 aprile alle ore 18:00. Un appuntamento già fissato, con un evento che sarà trasmesso online e accessibile a tutti.

Negli ultimi tempi si era parlato spesso di questo progetto, ma senza conferme concrete. Ora invece il remake è pronto a mostrarsi per la prima volta.

L’annuncio arriva accompagnato da un messaggio chiaro: il ritorno di una delle avventure più iconiche della saga.

Il ritorno di uno dei capitoli più amati

Uscito originariamente nel 2013, Black Flag è ricordato per aver portato la serie in una direzione diversa, introducendo un mondo aperto fatto di mare, esplorazione e combattimenti navali.

Il protagonista Edward Kenway è diventato nel tempo uno dei personaggi più riconoscibili del franchise, contribuendo a rendere questo capitolo uno dei più apprezzati.

Riproporre oggi questa esperienza significa confrontarsi con aspettative molto alte, soprattutto da parte di chi lo ha giocato all’epoca.

Cosa aspettarsi dal remake

Secondo le informazioni disponibili, Black Flag Resynced sarà una versione completamente rinnovata dal punto di vista tecnico, con una grafica aggiornata e miglioramenti al gameplay.

L’obiettivo è rendere il gioco più vicino agli standard attuali, senza perdere l’identità che lo ha reso così popolare.

Non è ancora chiaro quanto saranno profondi gli interventi, ma la presentazione del 23 aprile dovrebbe chiarire molti aspetti.

Un progetto atteso da tempo

Il remake era già stato oggetto di numerose indiscrezioni, tra leak e riferimenti emersi nel tempo. Anche alcune tracce all’interno del launcher Ubisoft avevano fatto pensare a un annuncio imminente.

Ora che la presentazione è ufficiale, l’attenzione si sposta su ciò che verrà mostrato. Non solo immagini e gameplay, ma anche possibili dettagli sulla data di uscita.

Per chi ha vissuto Black Flag al lancio, si tratta di un ritorno carico di aspettative. Per chi non lo ha mai giocato, potrebbe essere l’occasione per scoprire uno dei capitoli più riusciti della serie, in una versione aggiornata ai tempi attuali.