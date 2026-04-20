PS5, i giochi in uscita a maggio: ecco i titoli da non perdere

C’è un momento dell’anno in cui il calendario delle uscite rallenta leggermente, ma proprio per questo riesce a mettere meglio a fuoco i giochi che contano davvero.

Maggio 2026 su PlayStation 5 non è il mese più affollato, ma ha una struttura chiara, quasi ordinata. Pochi titoli, ma con identità precise, capaci di coprire generi diversi senza sovrapporsi troppo. Dopo settimane più caotiche, il ritmo cambia e lascia spazio a uscite più leggibili.

Non è un mese di quantità, ma di scelte. E proprio per questo diventa interessante capire cosa c’è davvero dietro i titoli più attesi.

Un avvio che punta su identità diverse

Il 12 maggio segna il primo snodo importante, con l’arrivo di GreedFall 2: The Dying World e Directive 8020. Due giochi molto diversi, ma accomunati da una forte identità.

Da una parte c’è il ritorno del GDR firmato Spiders, che prova a evolvere quanto visto nel primo capitolo. GreedFall 2 non punta su un budget enorme, ma su worldbuilding e scelte narrative, cercando di ritagliarsi uno spazio preciso tra i giochi di ruolo.

Dall’altra, Directive 8020 porta avanti la linea horror narrativa di Supermassive Games, spostando tutto in un contesto fantascientifico. Qui il focus non è sull’azione, ma sull’atmosfera, sulle decisioni e su quella tensione costante che si costruisce passo dopo passo.

Tra ritorni e memoria videoludica

Il 19 maggio arriva Darksiders: Warmastered Edition, un titolo che non punta sulla novità, ma sulla riscoperta. È il ritorno di un action adventure che ha lasciato un segno negli anni passati, con un’identità a metà tra epica e immaginario apocalittico.

Rivederlo su PS5 significa soprattutto recuperare un’esperienza che molti ricordano ancora con precisione. Non è un’uscita che sposta gli equilibri, ma ha un valore per chi cerca qualcosa di familiare.

Il peso di James Bond

Il 27 maggio è il momento di 007 First Light, probabilmente il titolo più rilevante del mese. Non solo per il nome che porta, ma per chi c’è dietro: IO Interactive.

L’idea di raccontare un James Bond agli inizi apre a una costruzione diversa del personaggio, meno legata al mito e più orientata alla crescita. È un approccio che si adatta bene al linguaggio videoludico, dove evoluzione e progressione sono centrali.

Se il team riuscirà a trasferire parte della libertà d’azione vista in Hitman, questo potrebbe diventare uno dei progetti più interessanti della prima metà del 2026.

Un finale più leggero ma riconoscibile

A chiudere il mese, il 29 maggio, arriva Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Un tono completamente diverso, più leggero, ma con una base solida.

I giochi LEGO continuano a funzionare proprio grazie a questa combinazione: accessibilità, ironia e universi narrativi già forti. In questo caso, Batman garantisce una riconoscibilità immediata, tra Gotham, villain iconici e atmosfere che mescolano gotico e humor.

Non sarà il titolo più discusso, ma è quello che spesso trova spazio nel tempo, grazie a un pubblico trasversale e a una formula che continua a essere immediata.

Alla fine, maggio 2026 su PS5 non punta a stupire con i numeri, ma a offrire un equilibrio. Meno titoli, più distinti tra loro. E dopo mesi più affollati, forse è proprio questo a rendere il calendario più leggibile, quasi più facile da seguire.