Connessione Wi-Fi lenta? Non posizionare il router vicino a questi 5 dispositivi: uccidono il segnale

Roberto Arciola
Pubblicato il 22 mar 2026
Connessione Wi-Fi lenta? Non posizionare il router vicino a questi 5 dispositivi: uccidono il segnale

Capita più spesso di quanto si pensi: connessione veloce sulla carta, ma nella pratica video che si bloccano e chiamate che saltano.

Non è sempre colpa della linea o del provider. Molto spesso il vero ostacolo è dentro casa, e ha a che fare con la posizione del router e con ciò che gli sta attorno.

Il Wi-Fi si comporta come una luce: si propaga nello spazio, ma può essere assorbito, riflesso o disturbato. Muri, materiali e dispositivi elettronici influenzano il percorso delle onde radio più di quanto immaginiamo. Ecco perché anche pochi metri possono fare la differenza tra una connessione stabile e una che si interrompe di continuo.

Secondo diversi esperti del settore, la posizione del router incide in modo decisivo su copertura e qualità del segnale. Non basta avere un buon abbonamento: se il router è nel posto sbagliato, le prestazioni crollano.

I dispositivi che disturbano davvero il Wi-Fi

Uno degli errori più comuni è sistemare il router vicino ad altri elettrodomestici, spesso per comodità o per nasconderlo. In realtà, alcune apparecchiature sono vere e proprie “nemiche” del segnale.

Il caso più noto è quello del microonde. Funziona sulla stessa frequenza dei 2,4 GHz, una delle bande utilizzate dal Wi-Fi. Quando è in funzione, può generare interferenze evidenti: streaming che si interrompe, videochiamate che si bloccano proprio mentre si sta cucinando.

Anche telefoni cordless, baby monitor e dispositivi Bluetooth possono creare disturbi. Non è un caso se in molte case moderne, piene di oggetti connessi, il Wi-Fi fatica a essere stabile: tutti competono per lo stesso “spazio” radio.

Non sono solo i dispositivi a creare problemi. Anche l’ambiente fisico incide molto. Superfici metalliche e grandi elettrodomestici,

Il ruolo sottovalutato dei materiali(www.gamesblog.it)

Non sono solo i dispositivi a creare problemi. Anche l’ambiente fisico incide molto. Superfici metalliche e grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavastoviglie, possono bloccare o deviare il segnale. Il risultato? Zone della casa completamente scoperte, anche se il router è relativamente vicino.

Stesso discorso per muri spessi, specchi e perfino acquari: elementi che riflettono o assorbono le onde radio, riducendo drasticamente la portata del Wi-Fi. È per questo che nascondere il router dentro un mobile o in un angolo chiuso, magari per motivi estetici, è una delle scelte peggiori che si possano fare.

Dove mettere davvero il router

La posizione ideale è più semplice di quanto sembri, ma spesso viene ignorata. Il router dovrebbe stare in una zona centrale della casa, in alto e soprattutto in uno spazio aperto. Immaginalo come una lampada: per illuminare bene una stanza, non la metti dietro un armadio. Lo stesso vale per il Wi-Fi. Più il segnale può “espandersi” liberamente, migliore sarà la copertura.

Anche pochi accorgimenti possono cambiare molto: spostarlo di qualche metro, allontanarlo da elettrodomestici o alzarlo da terra può migliorare sensibilmente la qualità della connessione.

Se dopo aver ottimizzato la posizione il segnale continua a non arrivare in alcune stanze, esistono soluzioni pratiche. Gli extender Wi-Fi, ad esempio, amplificano il segnale esistente e lo portano più lontano. I sistemi mesh, invece, creano una rete distribuita con più dispositivi che comunicano tra loro, coprendo in modo uniforme tutta la casa.

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