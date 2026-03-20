Firewall Ultra chiude davvero: da settembre non si potrà più giocare

Firewall Ultra si prepara a sparire completamente nel giro di pochi mesi, e la notizia colpisce soprattutto chi aveva puntato su uno dei pochi sparatutto pensati per PlayStation VR2.

Sony ha confermato che il gioco verrà chiuso definitivamente il 17 settembre 2026, con la disattivazione totale delle funzionalità online. Il punto è che Firewall Ultra è un titolo costruito proprio attorno al multiplayer: senza connessione, semplicemente non funziona più.

Questo significa che, a partire da quella data, il gioco non sarà più giocabile in alcuna forma, neanche per chi lo ha già acquistato.

Una chiusura che non arriva all’improvviso

Firewall Ultra era arrivato nel 2023 come esclusiva per PlayStation VR2, con l’obiettivo di replicare il successo del primo capitolo su PSVR. Ma fin dai primi mesi qualcosa non ha funzionato come previsto.

Il gioco ha ricevuto recensioni tiepide e diversi problemi legati a controlli, contenuti e struttura generale. A complicare tutto è arrivata anche la chiusura dello studio First Contact Entertainment già nel 2023, pochi mesi dopo il lancio.

Da quel momento il titolo è rimasto senza un vero supporto continuo, e l’aggiornamento annunciato nel 2025 è stato visto da molti come un ultimo tentativo di rilancio.

Perché dopo il 17 settembre non si potrà più giocare

Il problema principale è nella natura stessa del gioco. Firewall Ultra è un titolo pensato come esperienza online, basata su partite multiplayer e cooperativa.

Quando i server verranno spenti, tutto il sistema su cui si regge il gioco smetterà di funzionare. Non si tratta quindi solo di perdere alcune modalità, ma dell’intera esperienza.

Secondo quanto comunicato, la chiusura scatterà alle 10:00 PDT del 17 settembre 2026, momento in cui il gioco diventerà completamente inutilizzabile.

Già rimosso dagli store

Un altro segnale chiaro è che Firewall Ultra è stato già rimosso dal PlayStation Store. Non è più acquistabile, e questo conferma che la fase finale del ciclo di vita è già iniziata.

Chi lo possiede può continuare a giocarci fino alla chiusura, ma senza nuove espansioni o aggiornamenti significativi.

Il caso che riapre il tema dei giochi online

Questa chiusura riporta al centro una questione che torna ciclicamente: cosa succede ai giochi basati su servizi quando i server vengono spenti.

Firewall Ultra è un esempio concreto di come un titolo, anche recente, possa diventare inutilizzabile nel giro di pochi anni. Un aspetto che pesa sempre di più, soprattutto per chi acquista giochi legati al multiplayer e ai servizi online.

Resta il fatto che il mondo VR, ancora in fase di crescita, perde uno dei suoi pochi sparatutto strutturati. E questo lascia aperta una domanda che riguarda tutto il settore: quanto è sostenibile, oggi, costruire esperienze che esistono solo finché restano accesi i server.