Epic Games, è disponibile un nuovo (avvincente) gioco gratuito sullo store

C’è un appuntamento che ormai milioni di giocatori segnano in calendario ogni settimana, e anche stavolta non fa eccezione.

Non è una promozione qualsiasi. È una strategia ormai consolidata che continua a cambiare il modo in cui si scoprono e si giocano i videogiochi su PC.

Da oggi, sull’Epic Games Store è disponibile un nuovo titolo completamente gratuito, riscattabile senza alcun costo ma solo per un periodo limitato. Il meccanismo è sempre lo stesso: basta accedere con il proprio account, aggiungere il gioco alla libreria e, una volta fatto, resterà tuo per sempre.

È proprio questo il dettaglio che continua a fare la differenza rispetto ad altre offerte: non si tratta di una prova temporanea, ma di un vero e proprio acquisto a costo zero.

Epic ha costruito negli anni una routine precisa, con nuovi giochi gratuiti che arrivano ogni settimana, generalmente il giovedì, creando un appuntamento fisso per gli utenti.

Un’abitudine che cambia il mercato

Quella dei giochi gratis non è più solo una trovata promozionale. È diventata una leva centrale per attirare pubblico, fidelizzare utenti e competere direttamente con altre piattaforme digitali. Nel corso delle ultime settimane, ad esempio, Epic ha regalato titoli molto diversi tra loro: si va da simulatori come Electrician Simulator fino a esperienze più narrative o competitive.

E non è raro vedere anche pacchetti aggiuntivi o contenuti bonus inclusi insieme ai giochi, aumentando ulteriormente il valore percepito dell’offerta. Il risultato è evidente: anche chi non acquista regolarmente giochi finisce per costruirsi una libreria sempre più ricca, spesso senza spendere nulla.

C’è però un dettaglio che molti sottovalutano. Questi giochi non restano gratuiti per sempre: il tempo per riscattarli è limitato, di solito una settimana. Una volta scaduta la promozione, il titolo torna a pagamento e chi non lo ha aggiunto in tempo perde l’occasione. Al contrario, chi lo riscatta anche senza scaricarlo subito può tenerlo in libreria e giocarci quando vuole.

È un modello semplice ma estremamente efficace, che spinge a controllare regolarmente lo store per non perdere le nuove offerte.

Accanto ai titoli settimanali, l’Epic Games Store propone anche una vasta selezione di giochi free-to-play sempre disponibili, da Fortnite a Genshin Impact, passando per Rocket League e altri grandi successi.

Questo mix tra contenuti gratuiti permanenti e offerte a tempo limitato crea un ecosistema capace di intercettare sia i giocatori occasionali sia quelli più appassionati.

E proprio qui si gioca la vera partita: non solo vendere giochi, ma diventare una piattaforma centrale nella routine quotidiana dei gamer.

Un rituale che continua

La sensazione è che questa formula non sia destinata a fermarsi. Ogni settimana porta con sé una nuova sorpresa, spesso capace di far parlare la community e riportare sotto i riflettori titoli che altrimenti passerebbero inosservati.

E mentre il catalogo cresce, cresce anche l’abitudine: entrare nello store, controllare il nuovo regalo, aggiungerlo alla libreria. Un gesto veloce, quasi automatico. Ma che, nel tempo, costruisce qualcosa di molto più grande.