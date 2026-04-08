Resident Evil compie 30 anni: ecco come ottenere 10 avatar PlayStation gratis

C’è qualcosa che si muove nel sottobosco delle promozioni digitali e, questa volta, non riguarda sconti o DLC.

A sorprendere i giocatori è un’operazione più sottile, quasi simbolica: un regalo pensato per chi negli anni non ha mai smesso di seguire la saga di Resident Evil.

Sony e Capcom hanno deciso di celebrare il trentesimo anniversario della serie con un’iniziativa semplice ma efficace: dieci avatar gratuiti per PlayStation, pronti a personalizzare il profilo degli utenti su PS4 e PS5. Un contenuto piccolo, certo, ma carico di significato per una community che da decenni resta tra le più fedeli del panorama videoludico.

Non si tratta di avatar generici. Il pacchetto include immagini dedicate ad alcuni dei volti più iconici della saga: Leon S. Kennedy, Claire e Chris Redfield, Jill Valentine, Ada Wong e altri protagonisti legati all’universo narrativo della serie.

Ogni personaggio è rappresentato in doppia versione: una più legata al gioco, l’altra illustrata con artwork celebrativi realizzati appositamente per l’anniversario. Una scelta che strizza l’occhio sia ai fan storici sia a chi ha scoperto Resident Evil negli ultimi capitoli.

È un modo per portare un pezzo di quella storia direttamente nel proprio profilo PlayStation, senza passare da acquisti o contenuti premium.

Come ottenere gli avatar gratis

La procedura è più semplice di quanto si possa immaginare, ma c’è un dettaglio che non va sottovalutato: il tempo.

Per ottenere gli avatar bisogna accedere alla pagina ufficiale della promozione, effettuare il login con il proprio account PlayStation e iscriversi all’iniziativa cliccando sull’apposito pulsante.

A quel punto non si riceve subito nulla: Sony invierà un codice promozionale personale, che arriverà via email oppure tramite notifiche su app e console. Il codice sarà utilizzabile esclusivamente sull’account con cui è stata effettuata la registrazione.

È qui che si gioca la vera partita: l’offerta è disponibile solo fino al 30 aprile 2026. Dopo quella data, il pacchetto non sarà più riscattabile.

La consegna degli avatar, invece, potrebbe richiedere tempo: le comunicazioni ufficiali parlano di invii previsti entro la fine di giugno.

In un mercato dominato da microtransazioni e contenuti a pagamento, iniziative come questa sembrano quasi fuori tempo. Ma è proprio questo il punto.

Non c’è un ritorno economico diretto, né un vantaggio competitivo per il giocatore. C’è piuttosto un gesto che rafforza il legame tra brand e pubblico, qualcosa che richiama una fase del gaming in cui il valore non era sempre legato al prezzo.

E forse è proprio qui che si misura la forza di una saga come Resident Evil: nella capacità di restare rilevante anche attraverso dettagli apparentemente marginali.

Dieci avatar non cambiano l’esperienza di gioco, ma raccontano una storia. E, per chi c’era già negli anni ’90 o per chi è arrivato da poco, quella storia continua a trovare nuovi modi per farsi ricordare.