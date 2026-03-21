Crimson Desert parte fortissimo: 2 milioni di copie in un giorno

Crimson Desert ha debuttato con numeri molto alti, raggiungendo 2 milioni di copie vendute nel primo giorno, un risultato che conferma l’enorme curiosità attorno al nuovo action RPG di Pearl Abyss e che riporta subito il gioco al centro del mercato videoludico.

Il dato è emerso il 20 marzo 2026 ed è stato rilanciato dopo la comunicazione di Pearl Abyss, che ha parlato di 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel primo giorno, specificando che si tratta di sell-through, quindi copie realmente acquistate dai giocatori e non semplicemente distribuite ai negozi. È un dettaglio che pesa molto, perché fotografa una risposta immediata del pubblico e non un risultato costruito solo sulla distribuzione iniziale.

Un esordio che mette Crimson Desert tra i lanci più forti del momento

Per un titolo atteso da anni, il debutto di Crimson Desert era osservato con grande attenzione, ma arrivare a 2 milioni di copie in 24 ore significa andare oltre una semplice buona partenza. Parliamo di un lancio che lo colloca subito accanto ai titoli più veloci del periodo, in un momento in cui il mercato è molto più affollato rispetto al passato e dove anche i giochi di richiamo devono lottare per mantenere visibilità nei primi giorni.

Il successo iniziale racconta soprattutto una cosa: attorno al progetto di Pearl Abyss si era accumulata un’attesa reale, costruita negli anni fra trailer, rinvii e curiosità per un gioco che prometteva un mondo aperto molto ampio e una forte componente d’azione. Quando un titolo arriva sul mercato dopo una gestazione lunga, il rischio è sempre quello di non reggere le aspettative. In questo caso, almeno sul fronte delle vendite immediate, la risposta del pubblico è stata molto netta.

Vendite alte, ma non tutto è andato liscio

Il quadro, però, non è completamente lineare. Accanto ai numeri delle vendite, il gioco ha fatto parlare anche per l’accoglienza della critica, con un punteggio Metacritic indicato a quota 78, valore buono ma non travolgente per una produzione che puntava a imporsi come uno dei grandi titoli dell’anno. Secondo il report pubblicato da TweakTown, questa accoglienza meno entusiasta del previsto avrebbe pesato anche sull’andamento in borsa della società.

Il dato più delicato riguarda infatti il titolo Pearl Abyss, che secondo l’articolo avrebbe perso oltre il 40% in cinque giorni, con un calo attribuito proprio alla reazione del mercato dopo i giudizi iniziali sul gioco. È una situazione che mostra bene quanto oggi il destino commerciale di un grande videogioco non dipenda solo dalle copie vendute al debutto, ma anche dalla percezione di tenuta nel medio periodo, tra recensioni, feedback e aggiornamenti successivi.

Perché questa partenza conta davvero

Per chi guarda il settore da fuori, 2 milioni di copie in un giorno possono sembrare soltanto un numero impressionante. In realtà sono anche un segnale preciso sul tipo di spazio che Crimson Desert è riuscito a conquistarsi fin da subito. Significa attenzione altissima, community pronta a provarlo al day one e una base iniziale abbastanza ampia da influenzare rapidamente discussioni, patch e direzione futura del supporto post-lancio.

Pearl Abyss ha già fatto sapere che ascolterà con attenzione i feedback dei giocatori per migliorare l’esperienza con aggiornamenti e correzioni rapide, segno che il lancio non viene considerato un punto d’arrivo ma l’inizio di una fase molto delicata. Ed è proprio qui che si giocherà la partita più interessante: trasformare un debutto fortissimo in una presenza stabile, evitando che l’entusiasmo delle prime 24 ore resti soltanto un picco iniziale.