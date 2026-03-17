DLSS 5 di Nvidia sta facendo discutere i gamer: ecco perché

Nvidia ha presentato DLSS 5, una nuova tecnologia grafica basata sull’intelligenza artificiale che promette di rivoluzionare l’aspetto dei videogiochi, ma le prime reazioni degli appassionati sono tutt’altro che unanimi.

Durante la conferenza Nvidia GTC 2026, l’azienda ha mostrato la nuova evoluzione della sua tecnologia di upscaling e rendering intelligente. Secondo Nvidia si tratta di uno dei più grandi passi avanti nella grafica dei videogiochi dai tempi dell’introduzione del ray tracing in tempo reale, presentato nel 2018.

DLSS 5 sarà disponibile sui futuri chip grafici della serie RTX 50 e utilizzerà modelli di intelligenza artificiale per migliorare illuminazione, materiali e qualità visiva delle immagini generate in tempo reale.

Come funziona la nuova tecnologia DLSS 5

La tecnologia DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, utilizza modelli neurali addestrati per ricostruire immagini ad alta qualità partendo da risoluzioni più basse. Questo permette di aumentare le prestazioni mantenendo un livello visivo molto elevato.

Con DLSS 5 Nvidia punta ad andare oltre il semplice upscaling. Il sistema utilizza un modello di rendering neurale in tempo reale capace di arricchire i pixel con illuminazione fotorealistica e materiali più dettagliati.

Secondo le analisi tecniche pubblicate dal team di Digital Foundry, la tecnologia non modifica direttamente modelli 3D o texture dei giochi. Tuttavia il risultato finale può cambiare in modo molto evidente l’aspetto delle immagini.

Personaggi e volti che sembrano diversi

Proprio questo aspetto ha generato molte discussioni tra i giocatori. In alcune dimostrazioni, personaggi di videogiochi come Starfield o Resident Evil appaiono leggermente diversi quando DLSS 5 è attivo.

I volti sembrano più levigati, con effetti visivi che ricordano a qualcuno i filtri di bellezza utilizzati nei social network. Per alcuni utenti questo risultato rischia di alterare l’stile artistico originale creato dagli sviluppatori.

Nei commenti online diversi appassionati hanno parlato di un effetto visivo un po’ artificiale o innaturale, soprattutto quando si osservano i volti dei personaggi.

Gli sviluppatori invece sono entusiasti

Non tutti però condividono queste critiche. Alcuni sviluppatori sembrano molto interessati alle potenzialità della nuova tecnologia.

Secondo quanto riportato da Digital Foundry, anche Todd Howard di Bethesda avrebbe apprezzato i risultati ottenuti con DLSS 5 durante i test su Starfield.

Lo stesso Nvidia sostiene che la tecnologia permetterà di creare ambienti più realistici e ricchi di dettagli, soprattutto per oggetti e superfici come acqua, metalli o materiali riflettenti.

Gli esperti hanno notato ad esempio miglioramenti evidenti in elementi di sfondo come lampioni, superfici bagnate o luci ambientali.

Una tecnologia ancora in evoluzione

Nvidia ha chiarito che le dimostrazioni viste finora rappresentano una versione ancora in sviluppo della tecnologia. Prima del lancio definitivo sono previsti ulteriori miglioramenti e ottimizzazioni.

Quando DLSS 5 arriverà ufficialmente sul mercato, previsto entro la fine dell’anno, dovrebbe essere supportato da numerosi studi di sviluppo tra cui Bethesda, Capcom, Ubisoft, Tencent, NetEase e Warner Bros.

Se le promesse saranno mantenute, questa nuova generazione di rendering potrebbe cambiare il modo in cui vediamo i videogiochi su PC.

La vera domanda però resta aperta: i giocatori preferiranno una grafica più spettacolare grazie all’intelligenza artificiale o continueranno a difendere lo stile visivo originale creato dagli artisti?