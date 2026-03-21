Intel prepara aumenti sulle CPU: PC più costosi nel 2026

Intel starebbe preparando un aumento dei prezzi dei suoi processori fino al 10%, una mossa che potrebbe riflettersi direttamente sul costo finale di computer e laptop nei prossimi mesi, in un mercato già sotto pressione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate il 20 marzo 2026, l’azienda sarebbe pronta ad applicare un incremento medio intorno al 10% su gran parte della sua linea di CPU. L’obiettivo è compensare una combinazione di fattori che stanno mettendo sotto stress l’intero settore, dalla produzione alla domanda globale.

Perché Intel vuole alzare i prezzi

Alla base della decisione c’è un equilibrio sempre più difficile tra domanda e capacità produttiva. Negli ultimi mesi la richiesta di processori è cresciuta, soprattutto per applicazioni legate all’intelligenza artificiale e ai data center, costringendo Intel a riorganizzare le priorità.

Questo significa che una parte delle risorse produttive viene spostata verso i segmenti più redditizi, come server e cloud, lasciando meno margine per il mercato consumer. Il risultato è una disponibilità più limitata e quindi prezzi destinati a salire.

Il peso dell’AI e dei costi industriali

Un altro elemento chiave è il boom dell’intelligenza artificiale, che non riguarda solo le GPU ma anche i CPU usati per gestire infrastrutture e carichi di lavoro complessi. Più cresce questo settore, più aumenta la pressione sulla catena produttiva.

A questo si aggiungono i costi di produzione, che nel 2026 continuano a salire tra materie prime, packaging avanzato e tecnologie sempre più complesse. In alcuni casi anche la memoria e altri componenti stanno registrando aumenti importanti, contribuendo a far salire il prezzo complessivo dei PC.

Cosa cambia per chi compra un PC

L’impatto più diretto riguarda il prezzo finale dei dispositivi. Se il costo del processore aumenta, inevitabilmente produttori e rivenditori dovranno adeguare i listini, soprattutto su laptop e desktop di fascia media e alta.

Secondo le analisi, l’effetto combinato tra CPU e memoria potrebbe portare a rincari più ampi sui sistemi completi, rendendo meno conveniente aggiornare o acquistare un nuovo computer nel breve periodo.

Un mercato sempre più instabile

Il contesto generale resta complesso. Intel, come altri produttori, deve bilanciare la domanda crescente con limiti produttivi e priorità strategiche, mentre il mercato consumer continua a essere più sensibile ai prezzi rispetto a quello enterprise.

Questo crea una situazione in cui anche piccoli aumenti, come un +10% sui CPU, possono avere effetti a catena sull’intero settore, influenzando non solo i prezzi ma anche le scelte dei consumatori nei prossimi mesi.

Chi sta pensando di acquistare un nuovo PC potrebbe quindi trovarsi davanti a un bivio: anticipare la spesa oppure aspettare, con il rischio però che il mercato resti instabile più a lungo del previsto.