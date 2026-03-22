La VRAM della GPU non si surriscalda così: cosa stanno sbagliando in molti

Capita sempre più spesso di vedere grafici e temperature della GPU che sembrano salire anche quando non stiamo giocando, portando molti a pensare che qualcosa non stia funzionando come dovrebbe.

In realtà, quando si parla di VRAM, cioè la memoria della scheda grafica, la situazione è meno immediata di quanto sembri. Non basta guardare un numero per capire se c’è davvero un problema, perché le temperature che vediamo non sempre raccontano tutta la storia.

Negli ultimi tempi si è diffusa l’idea che la VRAM possa surriscaldarsi anche durante attività leggere come guardare video o navigare, ma nella maggior parte dei casi si tratta di una interpretazione sbagliata dei dati.

Perché le temperature sembrano più alte

Quando la GPU è attiva, anche per operazioni leggere, alcune componenti restano comunque in funzione, inclusa la memoria, che può mantenere una temperatura più alta rispetto a quella percepita esternamente.

Questo non significa che stia succedendo qualcosa di anomalo, ma semplicemente che le schede moderne sono progettate per lavorare a determinate temperature senza problemi.

In molti casi, quello che si vede nei software di monitoraggio è il valore di punti specifici della scheda, come hotspot o sensori interni, che sono naturalmente più caldi rispetto ad altre parti.

Il mito del surriscaldamento durante i video

Guardare un video o stare su YouTube può comunque attivare la GPU, soprattutto per la decodifica dei contenuti, ma il carico è molto diverso rispetto a quello di un gioco o di un rendering pesante.

Questo significa che la temperatura può salire leggermente, ma resta entro limiti normali e non rappresenta un rischio per l’hardware.

La percezione di “surriscaldamento” nasce spesso dal fatto che oggi gli strumenti mostrano molti più dati rispetto al passato, rendendo visibili variazioni che prima passavano inosservate.

VRAM e GPU non si comportano allo stesso modo

Un altro punto che crea confusione è la differenza tra core della GPU e VRAM, perché le due componenti possono avere temperature diverse e reagire in modo differente al carico.

La memoria, in particolare, può restare più calda più a lungo, soprattutto durante operazioni continue, ma questo rientra nel comportamento normale delle schede moderne.

In alcuni casi, è proprio l’uso intensivo della memoria a contribuire al riscaldamento generale della scheda, anche senza carichi evidenti sul core grafico.

Quando bisogna preoccuparsi davvero

Non tutte le temperature elevate sono un problema, ma ci sono situazioni in cui vale la pena prestare attenzione, come quando si superano stabilmente soglie molto alte o si notano cali di prestazioni.

Le GPU moderne sono progettate per proteggersi automaticamente, riducendo la potenza o spegnendosi in caso di surriscaldamento, evitando danni permanenti.

Se invece le temperature restano entro valori normali e il sistema funziona senza problemi, non c’è motivo di preoccuparsi anche se i numeri sembrano più alti del previsto.

Più dati non significa più problemi

Il vero cambiamento rispetto al passato è la quantità di informazioni disponibili, che porta molti utenti a monitorare ogni dettaglio del proprio hardware.

Questo può essere utile, ma anche creare confusione, perché non tutti i valori indicano un problema reale e spesso riflettono semplicemente il normale funzionamento del sistema.

Capire come leggere questi dati è quindi più importante che inseguire ogni variazione, perché è proprio lì che si gioca la differenza tra un problema reale e una semplice interpretazione sbagliata.