Dungeons & Dragons incontra il K-Pop: il progetto Idols of the Neon Dark esplode su Kickstarter

Un gruppo di idol che combatte demoni a ritmo di musica potrebbe sembrare un’idea uscita da un anime, ma ora sta diventando anche un gioco di ruolo da tavolo.

Si chiama Idols of the Neon Dark ed è un’espansione non ufficiale di Dungeons & Dragons che mescola il mondo del TTRPG più famoso di sempre con l’estetica e l’energia di KPop Demon Hunters. Il progetto è comparso su Kickstarter e in poche ore ha attirato migliaia di appassionati, superando di molto l’obiettivo iniziale di finanziamento.

Il supplemento nasce da un piccolo team guidato dal designer Dan Thut e propone un’idea piuttosto semplice: portare sul tavolo da gioco la stessa combinazione di musica, azione e fantasy che ha reso popolare il film animato.

Il risultato è un libro di oltre 250 pagine pensato per espandere le campagne di D&D con nuovi personaggi, creature e ambientazioni ispirate al mondo del K-Pop e del folklore coreano.

Quando il mondo di D&D incontra il K-Pop

L’idea arriva in un momento particolare per il gioco di ruolo. Dungeons & Dragons esiste da oltre cinquant’anni, ma negli ultimi dieci ha conosciuto una nuova ondata di popolarità. Serie come Stranger Things e show di gioco dal vivo come Critical Role hanno riportato il TTRPG al centro della cultura pop.

Dall’altra parte c’è il fenomeno KPop Demon Hunters, che nel 2025 è diventato uno dei film animati più visti dell’anno e un piccolo evento globale.

Prima o poi questi due mondi dovevano incontrarsi. E il risultato è proprio questo supplemento che prova a trasformare il palco di un concerto in un campo di battaglia fantasy.

La nuova classe Idol

Il cuore del progetto è la classe completamente nuova chiamata Idol. A differenza di un classico Bardo di Dungeons & Dragons, l’Idol non si basa su incantesimi tradizionali o ispirazione bardica.

Il personaggio funziona attraverso un sistema chiamato Harmony, che premia il lavoro di squadra e il tempismo durante i combattimenti. Le abilità sono costruite attorno alla collaborazione con gli altri membri del gruppo, quasi come se il party fosse una band.

La classe include diverse varianti, ognuna con uno stile diverso. Alcuni Idol evocano spiriti alleati, altri puniscono i nemici quando rompono il ritmo del gruppo. Altri ancora rafforzano i compagni attraverso rituali o effetti legati alla fortuna.

L’idea è quella di trasformare la battaglia in una specie di performance, dove ritmo e coordinazione diventano parte della strategia.

Un’ambientazione neon e fantasy

Il supplemento introduce anche una nuova ambientazione chiamata Lumenica, un mondo fantasy dominato dalla gigantesca metropoli musicale di Neon City.

Qui convivono creature magiche, idol leggendari e mostri ispirati al folklore coreano. Tra le creature presenti nel manuale compaiono i Dokkaebi, spiriti burloni della tradizione coreana, ma anche creature completamente nuove come il Pink Crystal Dragon o personaggi come Sora, the Last Diva.

Lumenica introduce anche due nuove specie giocabili: i Luminal, esseri fatti di luce ed emozioni, e i Fractalis, umanoidi cristallini capaci di rifrangere la magia.

Accanto alle regole e ai personaggi, il manuale include avventure complete, missioni brevi pensate anche per giocatori più giovani e numerosi spunti narrativi per costruire campagne ambientate nella città neon.

Un successo immediato su Kickstarter

La campagna su Kickstarter ha avuto una partenza fulminea. Il progetto ha raggiunto il finanziamento completo in appena quattro minuti dal lancio.

Al momento della pubblicazione della campagna, erano già stati raccolti oltre 112.000 dollari, quasi dieci volte l’obiettivo iniziale fissato a 13.000.

Alcuni obiettivi extra sono già stati sbloccati, tra cui nuove mappe di battaglia, token aggiuntivi per i tavoli virtuali e contenuti grafici dedicati alla città di Neon City.

Altri traguardi restano ancora aperti. Tra questi ci sono nuove regole per minigiochi musicali, una modalità cooperativa per due giocatori e ulteriori sottoclassi dedicate agli Idol.

La campagna resterà aperta fino al 9 aprile, mentre la consegna del materiale ai sostenitori è prevista per l’inizio del 2027. Un segnale abbastanza chiaro di quanto l’idea di unire musica pop, fantasy e gioco di ruolo stia attirando curiosità ben oltre il pubblico tradizionale di Dungeons & Dragons.