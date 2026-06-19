GTA 6 mostra la copertina ufficiale: quando partono i preordini e cosa aspettarsi

GTA si mostra ufficialmente nel trailer pubblicato su YouyTube da Rockstar Games e ha annunciato la data di partenza dei preordini

Rockstar Games ha pubblicato ieri, giovedì 18 giugno, un nuovo trailer di GTA 6 sui suoi canali ufficiali. Nel filmato, diffuso su YouTube e sui profili social della società americana, si vede per la prima volta la copertina ufficiale del gioco e arriva anche l’annuncio più concreto per il pubblico: le prenotazioni apriranno il 25 giugno.

Il video dura pochi secondi, ma mette subito a fuoco i due punti centrali della campagna di lancio: l’immagine del nuovo Grand Theft Auto VI e l’avvio della fase commerciale. Poco, sì. Ma tutt’altro che casuale.

La cover di GTA 6: protagonisti, mezzi e simboli del nuovo mondo Rockstar

Nel trailer, Rockstar Games presenta la cover di GTA 6 come un mosaico che prende forma un pezzo alla volta. L’impostazione è quella classica della serie, ma con una differenza netta: il numero romano VI non chiude il titolo, diventa invece lo sfondo dell’immagine. In alto, al centro, ci sono Lucia e Jason, i due protagonisti già visti nei materiali precedenti.

Attorno compaiono i dettagli che da sempre parlano il linguaggio della saga: un fucile, una moto, una barca, un’auto di lusso e anche un elicottero anfibio, capace di atterrare sull’acqua.

Non sono elementi che raccontano la trama, almeno non ancora. Però definiscono bene il clima del gioco e il tipo di mondo che Rockstar vuole mostrare. Sul lato sinistro si vede anche una donna in posa, una scelta visiva in linea con molte cover del passato.

Il messaggio, a quel punto, è piuttosto chiaro: GTA 6 vuole restare subito riconoscibile, ma con un’immagine sua. Ed è lì che la copertina smette di essere solo un materiale promozionale e diventa, per i fan, un primo riassunto dell’universo del gioco.

Prenotazioni dal 25 giugno: cosa aspettarsi tra preorder, rivenditori e strategia di lancio

L’altra notizia già accennata, forse la più concreta, riguarda i preorder di GTA 6: partiranno il 25 giugno 2026. Come spiegato nel trailer, da quel giorno sarà possibile prenotare il videogioco in formato digitale e tramite i principali rivenditori.

È il passaggio che segna l’avvio ufficiale della macchina commerciale su larga scala. Manca invece, almeno per ora, un’indicazione precisa sugli eventuali bonus preorder, ed è proprio questo il punto su cui si concentra gran parte dell’attesa della community.

Nelle ultime ore, sui social, c’è chi parla di contenuti estetici esclusivi o di pacchetti di valuta in-game. Ma al momento Rockstar Games non ha confermato nulla. La scelta di mostrare insieme la copertina ufficiale e la data delle prenotazioni sembra comunque parte di una linea precisa: tenere alta l’attenzione con materiali brevi, immediati, facili da riconoscere, capaci di far parlare senza svelare troppo. Una mossa semplice, quasi prudente, ma efficace. E con Grand Theft Auto VI, spesso basta davvero un video di pochi secondi per rimettere tutto in moto.