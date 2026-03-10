Marathon: come completare il contratto “Introducing NuCaloric” senza farsi eliminare

Il contratto “Introducing NuCaloric” è uno dei primi incarichi che molti giocatori affrontano in Marathon, ma il punto in cui si svolge non è affatto tranquillo.

Sulla carta sembra una missione semplice: entrare in un edificio nella mappa Perimeter, recuperare una tessera aziendale e scaricare dei dati da un terminale. Nella pratica, però, la zona è piena di creature chiamate ticks e spesso diventa un punto caldo per altri giocatori che aspettano qualcuno da eliminare.

La buona notizia è che l’obiettivo si completa in pochi minuti se si sa esattamente dove andare e cosa fare. La cattiva è che basta un momento di distrazione per trasformare una missione facile in una corsa disperata per sopravvivere.

Dove trovare l’edificio del contratto

Tutto parte nella mappa Perimeter, nella zona chiamata Columns. L’area si trova tra South Relay e Overflow ed è abbastanza riconoscibile perché ospita una piccola struttura ricoperta da nidi di ticks e da una sostanza organica rossastra.

L’edificio è facile da individuare anche da lontano. Il problema è che non sei quasi mai l’unico a cercarlo. Molti giocatori passano di lì proprio perché sanno che qualcuno potrebbe arrivare per il contratto.

Prima di avvicinarti conviene portare qualche oggetto di cura. I Patch Kit e le Shield Charges sono più che sufficienti per gestire eventuali danni causati dai ticks, che da soli non sono troppo pericolosi ma possono consumare lentamente la tua salute.

Come entrare nell’edificio infestato

Una volta arrivato davanti alla struttura noterai diversi nidi di ticks all’esterno. Non è obbligatorio distruggerli per completare la missione, ma farlo rende l’area molto più gestibile. Usare il coltello è spesso la scelta migliore perché fa meno rumore rispetto alle armi da fuoco.

L’ingresso principale non è il modo più sicuro per entrare. Sul lato destro dell’edificio c’è una scala che porta direttamente sul tetto. Salendo troverai una botola che può essere distrutta per accedere all’interno senza attirare troppo l’attenzione.

Dopo aver rotto la botola basta lasciarsi cadere nel magazzino dell’edificio. Qui c’è un pannello di controllo vicino alla porta che permette di uscire nella stanza successiva.

Prima di muoverti però controlla l’angolo in fondo a sinistra: lì si trovano altri nidi di ticks che conviene eliminare subito per evitare problemi mentre cerchi l’oggetto della missione.

Recuperare la tessera NuCaloric

Dopo aver ripulito la stanza entra nella sala adiacente. Sul soffitto c’è l’ultimo nido di ticks dell’edificio. Distruggerlo è quasi inevitabile perché si trova proprio sopra l’area dove si trova l’oggetto che stai cercando.

Una volta eliminato il nido guarda lo scaffale sulla sinistra della stanza. Qui troverai la NuCal Employee ID, la tessera aziendale richiesta dal contratto.

Prenderla è il primo dei due passaggi necessari per completare l’obiettivo.

Scaricare i dati dal terminale

Il secondo passaggio è ancora più semplice. Nella stessa stanza, sul lato opposto rispetto allo scaffale, c’è un computer arancione. Interagendo con questo terminale avvierai il download dei dati richiesti dalla missione.

Quando il trasferimento è completato il contratto è tecnicamente finito. Non è necessario uscire dalla partita con successo per registrare l’avanzamento, anche se riuscire a raggiungere un punto di exfil resta ovviamente l’opzione più sicura.

Dopo la consegna del contratto all’agenzia ONI riceverai diverse ricompense: crediti, versioni migliorate degli oggetti curativi e soprattutto gli Enhanced Shields. Inoltre si attiva il primo contatto con l’agente IA di NuCaloric, chiamato Gaius.

Da quel momento si sblocca anche una nuova serie di missioni legate alle fazioni del gioco, che permettono di guadagnare reputazione e accedere a contratti più avanzati nelle run successive.