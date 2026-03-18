Marathon, scoperta una tecnica troppo forte: ora divide i giocatori

In Marathon alcuni giocatori hanno scoperto una tecnica di movimento così efficace da cambiare completamente il modo di affrontare gli scontri, e il dubbio che stia rompendo l’equilibrio del gioco sta iniziando a farsi concreto.

Tutto ruota attorno alla Thief Shell, una delle classi più mobili del gioco, che grazie al suo dispositivo di grapple riesce già normalmente a spostarsi più velocemente rispetto ad altre. Questa abilità, usata nel modo classico, permette di coprire distanze importanti e raggiungere rapidamente zone della mappa ricche di risorse.

Il punto è che alcuni giocatori hanno iniziato a combinare il grapple con una sequenza precisa di movimenti, sfruttando lo scatto, la scivolata e un salto eseguito nel momento giusto. Il risultato è una spinta in avanti molto più forte del previsto, al punto da avvicinarsi alle prestazioni della classe Destroyer.

Una tecnica semplice che cambia tutto

La particolarità di questa combinazione è che consuma pochissime risorse, perché il costo resta legato alla scivolata e non all’abilità stessa, rendendo possibile ripetere il movimento più volte in rapida successione.

In più, il cooldown del grapple sembra azzerarsi subito dopo l’esecuzione, permettendo a chi padroneggia la tecnica di continuare a muoversi senza pause evidenti, cosa che nel contesto di uno sparatutto competitivo fa una differenza enorme.

Con un minimo di pratica, un giocatore esperto può quindi cambiare posizione in pochi istanti, aggirare gli avversari e creare situazioni difficili da leggere per chi si trova dall’altra parte.

Il vantaggio negli scontri è evidente

Nei combattimenti diretti, questa tecnica permette alla Thief di superare anche classi pensate per la mobilità, riuscendo a spostarsi più velocemente della Vandal e a inseguire meglio rispetto alla Destroyer.

Questo significa poter entrare e uscire dagli scontri con tempi diversi rispetto agli altri giocatori, scegliendo quando esporsi e quando sparire, un vantaggio che in un gioco del genere pesa molto più di quanto sembri.

Chi ha imparato a usare questa meccanica riesce a controllare meglio il ritmo delle fight, trasformando la mobilità in un’arma vera e propria, non solo in uno strumento di supporto.

La community si divide

Come spesso succede in questi casi, la scoperta ha acceso subito il dibattito. Alcuni giocatori parlano apertamente di exploit, sostenendo che dia un vantaggio troppo grande a una sola classe e che debba essere corretto in tempi brevi.

Altri, invece, vedono questa tecnica come una forma di skill expression, qualcosa che premia chi studia il gioco e sperimenta, senza limitarsi a usare le meccaniche nel modo più ovvio.

Il punto è che Marathon è stato pensato con un ritmo più controllato rispetto ad altri sparatutto, e l’introduzione di movimenti così veloci rischia di cambiare quella identità in modo non previsto.

Tra equilibrio e libertà di gioco

Chi chiede un intervento parla di equilibrio del meta, soprattutto in vista delle modalità competitive, dove anche piccoli vantaggi possono fare la differenza tra vincere e perdere.

Dall’altra parte c’è chi sostiene che bloccare subito queste scoperte rischia di limitare l’evoluzione naturale del gioco, perché spesso è proprio da queste dinamiche che nascono strategie nuove e interessanti.

È una tensione che si vede spesso nei giochi online, dove ogni cambiamento può essere letto sia come un problema da risolvere sia come un’opportunità da esplorare.

La risposta degli sviluppatori sarà decisiva

Resta da capire come interverrà Bungie, perché le possibilità sono diverse e ognuna porta conseguenze diverse sul gameplay.

Una soluzione potrebbe essere aumentare leggermente il cooldown del grapple quando viene usato dopo una scivolata, lasciando la tecnica utilizzabile ma meno spammabile.

Un’altra opzione sarebbe intervenire in modo più netto, eliminando del tutto questa combinazione e riportando la Thief Shell a un comportamento più prevedibile.

Qualunque sia la scelta, il rischio è quello di scontentare una parte della community, perché quando una meccanica cambia così tanto il gioco, diventa difficile trovare un equilibrio che convinca tutti.