Warzone: come ottenere le ricompense gratuite della modalità Black Ops Royale

La nuova modalità Black Ops Royale in Call of Duty Warzone riporta i giocatori in un’atmosfera che ricorda il vecchio Blackout, ma con alcune novità che cambiano il ritmo delle partite e offrono anche ricompense gratuite da sbloccare.

La mappa scelta per questa esperienza è Avalon, un ambiente pensato per battaglie rapide e imprevedibili. Chi entra in partita trova un sistema di movimento ispirato a Black Ops, niente loadout personalizzati e una serie di attività sparse sulla mappa che rendono ogni partita leggermente diversa.

Ma il vero incentivo per molti giocatori non è solo il gameplay. Con la Stagione 2 di Warzone sono arrivati anche alcuni Playlist Challenges, sfide che permettono di ottenere ricompense gratuite come accessori, carte giocatore e persino una mimetica universale per le armi.

Non serve completare missioni impossibili. Basta concentrarsi su alcune azioni durante le partite.

La ricompensa più semplice: Skyhook Weapon Charm

La prima ricompensa si chiama Skyhook ed è un piccolo weapon charm che può essere applicato alle armi.

Per ottenerlo bisogna completare 10 Activities nella modalità Black Ops Royale. Le Activities sono indicate sulla mappa da icone verdi e funzionano in modo simile ai contratti presenti nelle altre modalità di Warzone.

Durante la partita è sufficiente raggiungere uno di questi punti e completare l’obiettivo indicato sullo schermo.

Tra le attività più semplici da trovare ci sono la Relay Antenna, la Surprise Shipment e il Target Uplink Terminal. Anche altre missioni presenti sulla mappa, come le Cradle Breaches, contribuiscono al conteggio.

Dopo aver completato dieci attività complessive la ricompensa viene sbloccata automaticamente.

Come ottenere la Calling Card Crimson Descent

La seconda sfida riguarda la sopravvivenza durante le partite. Per sbloccare la Crimson Descent Calling Card bisogna arrivare nella Top 10 per tre volte.

In Black Ops Royale le partite partono con circa 100 giocatori, divisi in squadre. Restare tra le prime dieci squadre significa sopravvivere finché sul campo rimangono circa 40 giocatori o meno.

Durante la partita l’annunciatore segnala quando si entra nella Top 10, quindi è facile capire se il risultato è stato raggiunto.

Ripetendo questo piazzamento per tre partite diverse si ottiene la Calling Card dedicata.

La mimetica gratuita Triarch

La ricompensa più interessante per molti giocatori è la Triarch Universal Camo, una mimetica che può essere applicata a diverse armi.

Per sbloccarla bisogna interagire con la Mystery Box tre volte durante le partite di Black Ops Royale.

La Mystery Box compare all’interno di una particolare attività chiamata Cradle Breach. Quando appare sulla mappa viene segnalata con un’icona specifica accompagnata da una zona evidenziata.

All’interno dell’area i giocatori devono eliminare 10 zombie. Solo dopo aver completato questa fase si sblocca la possibilità di utilizzare la Mystery Box che si trova al centro della zona.

Una volta aperta la scatola si ottiene uno spin casuale e l’azione viene conteggiata per la sfida. Ripetendo il processo tre volte, anche in partite diverse, si sblocca definitivamente la mimetica.

Perché Black Ops Royale sta attirando molti giocatori

La modalità sta diventando una delle più giocate della stagione perché mescola elementi classici di Warzone con alcune meccaniche prese da Blackout, la vecchia modalità battle royale di Call of Duty.

L’assenza dei loadout personalizzati rende le partite meno prevedibili e costringe i giocatori ad adattarsi alle armi trovate durante l’esplorazione della mappa.

Le Activities, le zone con zombie e la presenza della Mystery Box aggiungono momenti caotici e spesso molto rischiosi, soprattutto nelle fasi centrali della partita.

Per molti giocatori queste sfide rappresentano anche un modo per provare la modalità più volte senza sentirsi obbligati a vincere ogni partita. A volte basta completare un’attività o sopravvivere qualche minuto in più per avvicinarsi alla ricompensa successiva.