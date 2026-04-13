Mario Kart World 1.6.1 disponibile ora: patch correttiva con due fix importanti

C’è un tipo di aggiornamento che non fa rumore, non aggiunge contenuti, ma cambia comunque l’esperienza.

È esattamente quello che sta succedendo con Mario Kart World, che ha ricevuto la versione 1.6.1 a pochi giorni da un update molto più corposo.

La patch è arrivata tra il 9 e il 10 aprile e viene installata automaticamente all’avvio del gioco. Nessuna nuova modalità, nessun contenuto extra, ma due interventi mirati che vanno a colpire problemi concreti emersi nelle sessioni quotidiane dei giocatori.

Il primo intervento riguarda una meccanica centrale del gioco: la velocità dopo i salti sui binari. In alcune situazioni, dopo un “Jump Boost”, il gioco non applicava il previsto incremento di velocità una volta atterrati. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma decisivo in un titolo dove ogni frazione di secondo può determinare la posizione finale.

Non si trattava di un errore evidente: nessun messaggio, nessun segnale visivo. Semplicemente, il boost non arrivava. Ed è proprio questo il tipo di bug che crea frustrazione, perché altera la percezione di controllo del giocatore.

Con la versione 1.6.1 il problema è stato corretto: ora il boost funziona in modo coerente, restituendo quella continuità che serve nelle gare più competitive.

Stop ai crash nel multiplayer: la correzione più importante

Il secondo intervento è ancora più rilevante perché riguarda la stabilità. Alcuni giocatori avevano segnalato la chiusura improvvisa del gioco passando dalla modalità TV a quella portatile o da tavolo durante partite multiplayer con almeno tre partecipanti.

Una situazione tutt’altro che rara, soprattutto su Nintendo Switch 2, dove il cambio di modalità è parte integrante dell’esperienza. Bastava questo passaggio per interrompere completamente una sessione.

La patch elimina questo problema, rendendo il multiplayer più stabile e affidabile. Non è un’aggiunta spettacolare, ma è il tipo di intervento che incide direttamente su chi gioca spesso online o in compagnia.

Per capire il senso della 1.6.1 bisogna guardare a ciò che è arrivato poco prima. La versione 1.6.0 aveva introdotto contenuti più evidenti, come nuove modalità e modifiche al bilanciamento degli oggetti, cambiando il ritmo delle partite.

È una dinamica tipica: prima si introduce qualcosa di grande, poi si interviene rapidamente per sistemare ciò che emerge nell’uso reale. La 1.6.1 si inserisce proprio in questa logica, come una fase di pulizia tecnica.

Una patch piccola, ma necessaria

Guardando la lista delle modifiche, qualcuno potrebbe liquidare questo aggiornamento come marginale. In realtà, è l’opposto. Le due correzioni toccano aspetti invisibili ma essenziali: la coerenza delle meccaniche e la stabilità del gioco.

Sono dettagli che non compaiono nei trailer e non fanno notizia, ma che definiscono quanto un titolo riesce a mantenere il controllo nelle mani del giocatore.

E forse è proprio qui che si gioca la partita più importante per un gioco come Mario Kart: non tanto nelle novità, ma nella capacità di funzionare sempre, senza eccezioni, anche quando nessuno sta guardando.