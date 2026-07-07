Mouse P.I. for Hire: come completare Fra l’Alfa e l’Omega

Per completare “Fra l’Alfa e l’Omega” in Mouse: P.I. For Hire, la missione secondaria che si attiva sulla nave da crociera nel settore sud della mappa, bisogna prima raggiungere la Cigar Lounge, parlare con il BMP Yes-Man e poi scattare una foto in un punto preciso del ponte inferiore, prima di tornare dal mandante per incassare la ricompensa. È un incarico breve, quasi laterale, eppure facile da perdere: se si va troppo avanti con la storia principale, infatti, la missione non resta più disponibile.

Come avviare Fra l’Alfa e l’Omega in Mouse: P.I. For Hire

Per far comparire Fra l’Alfa e l’Omega, il passaggio iniziale è legato alla missione principale affidata da Stilton, ambientata sulla nave fluviale. Una volta selezionato l’obiettivo nella parte meridionale della mappa, Jack Pepper si ritrova nella sala macchine dell’imbarcazione, da cui deve risalire fino al ponte superiore seguendo il percorso interno. Sul ponte principale compare un addetto alla sicurezza che chiede il pass, ma in questa fase non serve fermarsi: conviene deviare a sinistra, salire le scale e poi rientrare verso l’interno, dove un gruppo di topi blocca il passaggio.

A quel punto bisogna proseguire verso nord e aprire la porta della Cabina VI. Dentro la stanza, fra le valigie impilate e l’arredo stretto della cabina, si nota un piccolo accesso alla ventilazione. È da lì che passa la strada giusta. Con la torcia accesa si attraversa il condotto e si sbuca nella Cigar Lounge, sala elegante e un po’ fuori posto rispetto al resto della nave. È qui, solo allora, che si incontra il BMP Yes-Man, il personaggio che assegna la missione secondaria.

Dove scattare la foto richiesta dal BMP Yes-Man

Dopo il dialogo con il BMP Yes-Man, l’obiettivo è semplice almeno sulla carta: raccogliere una prova fotografica dell’infedeltà della partner. In pratica bisogna muoversi dentro la nave seguendo un tragitto piuttosto preciso. Dalla Cigar Lounge si sale la scalinata principale fino alla macchina da scrivere, poi si esce attraverso le doppie porte e si gira subito a destra. Il corridoio è breve, ma conviene non distrarsi.

Da lì si scendono le scale e si supera l’agente sotto copertura che si incontra lungo il percorso; volendo ci si può anche parlare, perché apre un’altra attività secondaria, ma non è necessario per questa guida. Si continua fino a trovare un’ulteriore rampa che porta ancora più in basso. In fondo, sulla destra, c’è l’ultima finestra utile: è quella corretta. Attraverso il vetro si vede una coppia appartata. Basta interagire con la finestra e usare la fotocamera. Lo scatto consegna l’oggetto missione, indicato come “Infedeltà”.

Come consegnare la prova e non perdere la missione

Ottenuta la foto, il passaggio successivo è tornare dal BMP Yes-Man nella Cigar Lounge per chiudere l’incarico. Non ci sono combattimenti obbligati né fasi particolarmente complesse; il punto delicato, semmai, è il tempismo. Fra l’Alfa e l’Omega rientra infatti tra quelle missioni che possono saltare se il giocatore prosegue oltre un certo punto nella trama principale. Il gioco non lo segnala in modo aggressivo, e proprio per questo in molti se ne accorgono tardi.

Il consiglio, in questo caso, è completarla appena si incontra il personaggio che la assegna. Si evita così di perdere sia la ricompensa in monete, sia l’avanzamento verso il trofeo legato a tutte le missioni secondarie di Mouse: P.I. For Hire. È una questione pratica, più che altro. La missione dura poco, non richiede deviazioni lunghe e toglie subito un incarico dalla lista, senza lasciarsi dietro rimpianti quando la nave non sarà più accessibile.

Ricompensa finale e utilità della missione secondaria

La ricompensa per Fra l’Alfa e l’Omega è di 50 monete, una cifra modesta ma coerente con la rapidità dell’incarico. Non cambia da sola l’economia di Mouse: P.I. For Hire, questo è chiaro, però rappresenta un guadagno facile in una fase in cui ogni risorsa può servire. Una volta tornati all’hub principale, quelle monete possono essere spese per ricaricare le armi, prepararsi alle sezioni successive oppure investire in altri elementi collezionabili del gioco.

In definitiva, Fra l’Alfa e l’Omega è una missione secondaria lineare, quasi nascosta nel flusso dell’area della nave, ma utile da completare subito. Il percorso passa dalla Cabina VI, dal condotto verso la Cigar Lounge, poi dalla finestra al ponte inferiore dove va scattata la foto compromettente. Tutto qui. Pochi minuti, un rientro rapido e una ricompensa che, messa insieme alle altre, aiuta a tenere ordinata la progressione di Jack Pepper dentro Mouseburg.