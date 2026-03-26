Nuova Nintendo Switch 2 in Europa: arriva il modello con batteria sostituibile

La prossima Nintendo Switch 2 potrebbe non essere identica ovunque, perché in Europa sta emergendo una versione diversa pensata per rispettare nuove regole che cambiano concretamente il modo in cui si usa e si ripara una console.

Non è una semplice indiscrezione tecnica. È qualcosa che tocca direttamente chi compra, usa e tiene nel tempo una console. Secondo quanto riportato da Nikkei, Nintendo starebbe lavorando a un modello aggiornato di Switch 2 destinato al mercato europeo.

La differenza non è estetica e nemmeno legata alle prestazioni. Sta tutta nella batteria.

Una Switch 2 diversa solo per l’Europa

Il punto centrale è questo: in Europa entrerà in vigore una normativa che obbliga i produttori a rendere le batterie facilmente sostituibili da parte degli utenti.

Significa che, nel caso della nuova Nintendo Switch 2, sia la console sia i Joy-Con dovranno essere progettati per permettere la rimozione e la sostituzione delle batterie agli ioni di litio senza operazioni complesse.

Non è un dettaglio da poco. Negli ultimi anni molti dispositivi sono diventati sempre più chiusi, difficili da aprire, quasi impossibili da riparare senza assistenza ufficiale.

Qui invece si va nella direzione opposta.

Perché questa regola cambia davvero le cose

La normativa europea, approvata nel 2023, punta a qualcosa di più ampio del semplice “aprire un dispositivo”. Parla di durata, di riutilizzo, di riduzione degli sprechi.

Dal 2027, chi acquista un prodotto con batteria portatile dovrà poterla rimuovere e sostituire facilmente. Non solo per comodità, ma per allungare la vita del dispositivo.

Nel caso di una console, questo significa evitare una delle situazioni più comuni: una macchina ancora funzionante che diventa inutilizzabile solo perché la batteria non regge più.

Tradotto nella vita reale: meno spese, meno sostituzioni forzate, meno dispositivi buttati.

Il resto del mondo potrebbe restare indietro (per ora)

Al momento, secondo le informazioni disponibili, questa versione modificata di Switch 2 sarebbe pensata solo per l’Europa.

In Giappone e negli Stati Uniti la console potrebbe mantenere il design attuale, almeno inizialmente. Una scelta che crea una situazione particolare: lo stesso prodotto, ma con caratteristiche diverse a seconda del mercato.

Non è detto che resti così. Se la pressione dei consumatori sul diritto alla riparazione crescerà anche altrove, è possibile che queste modifiche diventino uno standard globale.

Non è solo Nintendo: è un cambio di direzione

Quello che sta succedendo con Nintendo Switch 2 è solo un esempio di un movimento più ampio. L’Europa sta spingendo verso un modello di tecnologia più sostenibile e più controllabile dagli utenti.

Non riguarda solo le console, ma anche smartphone, tablet, dispositivi indossabili.

Per chi gioca, però, il cambiamento è molto concreto. Significa poter tenere una console più a lungo, poterla sistemare senza passaggi complicati, avere più controllo su un oggetto che fino a poco tempo fa era quasi “sigillato”.

Resta da capire come reagiranno le aziende nel lungo periodo. Adattarsi a regole diverse ha un costo, e non è detto che tutte lo facciano allo stesso modo.

Ma una cosa è chiara: il modo in cui useremo e conserveremo i dispositivi nei prossimi anni potrebbe cambiare proprio da qui, da una batteria che finalmente si può togliere senza problemi.