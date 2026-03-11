NVIDIA domina il mercato delle schede video PC: oltre il 90% è GeForce

Se oggi si guarda il mercato delle schede video per PC, quasi tutte portano lo stesso marchio.

I numeri più recenti mostrano una situazione piuttosto netta: NVIDIA controlla ormai una quota enorme del settore delle schede grafiche dedicate. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla società di analisi Jon Peddie Research, le GPU GeForce rappresentano circa il 94% di tutte le schede video add-in board in circolazione.

Tradotto in modo semplice significa che più di nove schede video su dieci installate nei PC appartengono alla famiglia GeForce. Un dominio che negli ultimi anni non ha fatto che rafforzarsi.

La quota di NVIDIA continua a crescere

Il dato del 94% riguarda il quarto trimestre del 2025. Anche così resta impressionante. Solo pochi mesi prima, nel terzo trimestre dello stesso anno, la quota era intorno al 92%. Se si torna indietro di un anno la differenza è ancora più evidente: nel quarto trimestre del 2024 NVIDIA si fermava all’84%.

La tendenza è quindi chiara. Nel giro di dodici mesi la presenza dell’azienda nel mercato delle schede video dedicate è cresciuta parecchio. E non è nemmeno escluso che i numeri attuali siano leggermente diversi, visto che il primo trimestre del 2026 è ormai quasi concluso.

AMD e Intel restano molto indietro

Dall’altra parte della classifica la situazione è molto diversa. Le schede video AMD rappresentano circa il 5% del mercato AIB. Anche in questo caso il dato segna un calo rispetto al periodo precedente, quando la quota era intorno al 7%. Un anno prima AMD arrivava addirittura al 15%.

Per Intel la presenza resta ancora più limitata. Le GPU della linea Arc coprono circa l’1% del mercato delle schede grafiche dedicate. È un risultato modesto, soprattutto considerando che molti osservatori speravano in una maggiore concorrenza tra i produttori.

Una competizione più equilibrata spesso aiuta i consumatori. Più aziende in gara significa più scelta e, in teoria, prezzi più competitivi.

Il mercato delle GPU sta rallentando

Oltre alla distribuzione delle quote di mercato, il rapporto analizza anche l’andamento generale del settore. Nel quarto trimestre del 2025 il mercato delle schede grafiche dedicate ha registrato circa 11,48 milioni di unità vendute.

Secondo le previsioni, il trend non è destinato a migliorare nel breve periodo. Gli analisti stimano una crescita complessiva negativa del -5,9% tra il 2024 e il 2028. In altre parole il numero totale di schede video installate potrebbe continuare a ridursi.

Uno dei motivi riguarda l’evoluzione dell’hardware. I notebook moderni stanno diventando sempre più potenti, mentre le GPU integrate nei processori sono molto più performanti rispetto al passato. Per alcuni utenti queste soluzioni sono ormai sufficienti.

Prezzi, memorie e dazi complicano la situazione

Il problema però non riguarda solo la tecnologia. Anche il contesto economico pesa sul settore delle schede video. Il rapporto segnala diversi fattori che stanno rallentando il mercato: aumento dei prezzi delle memorie, disponibilità limitata di componenti e nuove tariffe commerciali che colpiscono la produzione hardware.

Questi elementi stanno rendendo più costoso assemblare nuove GPU e acquistare componenti per aggiornare un PC. Di conseguenza molti utenti stanno semplicemente rimandando l’acquisto.

Secondo le previsioni di Jon Peddie Research, proprio questa situazione di incertezza potrebbe portare a un calo vicino al 10% del mercato PC e delle schede grafiche dedicate nel corso del 2026.

Per chi gioca su PC non è una notizia particolarmente incoraggiante. Negli ultimi anni prezzi elevati e disponibilità altalenante sono diventati quasi la norma nel mondo dell’hardware.

Nel frattempo NVIDIA continua a mantenere una posizione dominante. La domanda ora è capire se nei prossimi anni qualcuno riuscirà davvero a ridurre questa distanza.