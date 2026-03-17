Pokopia, il trucco che ti fa risparmiare ore di gioco senza accorgertene

All’inizio sembra uno di quei giochi in cui ogni attività richiede tempo, pazienza e una certa dose di ripetizione, ma andando avanti in Pokopia si scopre che alcune meccaniche cambiano completamente il ritmo e permettono di fare in pochi secondi ciò che prima richiedeva ore.

È proprio uno di questi piccoli “trucchi” a fare la differenza, soprattutto quando si tratta di sistemare il terreno e far rinascere un mondo che parte praticamente da zero.

Il problema: irrigare tutto richiede troppo tempo

Una delle attività più frequenti è usare la mossa Water Gun per bagnare il terreno. Funziona, ma copre solo una piccola area. Cinque caselle alla volta. All’inizio può anche andare bene, ma quando lo spazio aumenta diventa subito ripetitivo.

Se vuoi far crescere coltivazioni, recuperare piante secche o semplicemente rendere l’ambiente più vivibile, devi passare parecchio tempo a ripetere sempre la stessa azione. È una di quelle meccaniche che rallentano il gioco senza aggiungere molto.

Il Pokémon che cambia tutto

La svolta arriva quando incontri Wooper di Paldea nella zona chiamata Bleak Beach. Non compare subito, bisogna creare un habitat specifico con erba alta e acqua fangosa. Una volta fatto, entra nella tua città e sblocca qualcosa di molto più utile di quanto sembri.

Attraverso una missione collegata a Piplup, impari una nuova abilità: accumulare grandi quantità di acqua e rilasciarle dove serve. Non è solo una variazione della mossa base, è un cambio completo di approccio.

Da lavoro lento a soluzione immediata

Una volta ottenuta questa capacità, puoi versare acqua su una vasta area tutta insieme. All’inizio sembra quasi di allagare tutto, ma il trucco è proprio lì: anche se poi recuperi l’acqua, il terreno resta umido.

Questo significa che puoi sistemare grandi porzioni di mappa in pochi istanti. Terreno secco che torna fertile, piante che riprendono vita, zone inutilizzabili che diventano pronte per nuove costruzioni o coltivazioni.

Il cambiamento si sente subito. Non devi più lavorare casella per casella. Non devi più perdere minuti interi per ogni piccolo spazio. Tutto diventa più rapido, più fluido.

Un sistema che premia chi sperimenta

Pokopia è costruito proprio così. Alcune soluzioni arrivano seguendo le missioni, altre emergono provando, combinando abilità, osservando cosa succede. Non sempre il gioco ti dice chiaramente cosa puoi fare.

Ed è qui che entrano in gioco altri Pokémon e abilità, come quelle legate a Ditto, che permettono di trovare scorciatoie e modi più efficienti per gestire le attività quotidiane.

Alla fine non è solo una questione di velocità. È il modo in cui cambia la percezione del gioco. Quello che prima sembrava un compito lungo e ripetitivo diventa qualcosa che si risolve quasi senza pensarci. E da quel momento in poi, tornare indietro non ha più molto senso.