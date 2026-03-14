Come ottenere 144 FPS in GTA 5 anche senza una scheda video top di gamma

Non serve necessariamente un computer di fascia altissima per giocare a GTA 5 con frame rate molto elevati. Con alcune impostazioni grafiche ben calibrate e qualche ottimizzazione del sistema, anche un PC di fascia media può avvicinarsi o raggiungere i 144 FPS, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva.

Nonostante sia uscito nel 2013, GTA 5 continua a essere uno dei giochi più giocati su PC, soprattutto grazie alla componente online. Per molti giocatori, avere un frame rate alto non è solo una questione estetica: significa avere movimenti più fluidi, una guida più precisa e una maggiore reattività negli scontri con altri giocatori.

Come funziona davvero il motore di GTA 5

Uno degli aspetti più interessanti del gioco è la sua capacità di adattarsi bene a diverse configurazioni hardware. Il titolo è nato nell’era di Xbox 360 e PlayStation 3, ma negli anni è stato aggiornato per funzionare anche su sistemi più moderni.

Questo significa che spesso non conviene semplicemente impostare tutto su Ultra. In molti casi, una configurazione equilibrata tra qualità visiva e prestazioni permette di ottenere risultati molto migliori.

Un dettaglio importante è che il gioco tende a essere più dipendente dalla CPU rispetto a molti titoli moderni. Questo è particolarmente evidente in GTA Online, dove traffico, giocatori e sincronizzazione di rete aumentano il carico sul processore.

Una configurazione tipica che può avvicinarsi ai 144 FPS in 1080p potrebbe includere processori come Ryzen 5 5600 o Intel i5-12400, abbinati a schede video come RTX 3060 o RX 6600 XT.

Le impostazioni che riducono più FPS

Alcune opzioni grafiche hanno un impatto enorme sulle prestazioni pur offrendo miglioramenti visivi limitati.

Tra queste, la più pesante è spesso il MSAA, l’anti-aliasing multisample. Anche una versione leggera può ridurre il frame rate in modo significativo. Molti giocatori preferiscono disattivarlo e utilizzare invece FXAA, che pesa molto meno sulla GPU.

Anche la qualità dell’erba può influire parecchio sulle prestazioni, soprattutto nelle aree aperte della mappa. Impostarla su “Alta” invece che “Ultra” permette spesso di recuperare molti FPS senza grandi differenze visive.

Un altro parametro importante è la distanza di rendering degli oggetti. Ridurre leggermente questa impostazione può migliorare notevolmente il frame rate durante la guida ad alta velocità.

Impostazioni consigliate per 144 FPS

Per chi gioca a 1080p con hardware di fascia media, una configurazione equilibrata potrebbe includere:

Texture: molto alte

Shader: alti

Ombre: alte

Riflessi: alti

Acqua: molto alta

Particelle: normali

Erba: alta

Post-processing: alto

FXAA: attivo

MSAA: disattivato

VSync: disattivato

Con queste impostazioni è possibile ottenere un frame rate che spesso oscilla tra 130 e 160 FPS, a seconda della zona della mappa e dell’intensità dell’azione.

Ottimizzare anche il sistema

Le prestazioni non dipendono solo dalle impostazioni grafiche. Alcuni piccoli accorgimenti possono migliorare ulteriormente la fluidità del gioco.

Ad esempio è utile chiudere applicazioni inutili in background, come browser con molte schede aperte o software che consumano CPU. Anche gli overlay di alcune applicazioni possono ridurre leggermente le prestazioni.

Installare il gioco su un SSD aiuta a migliorare i tempi di caricamento e lo streaming delle texture. Inoltre avere almeno 16 GB di RAM evita rallentamenti quando il sistema utilizza molte applicazioni contemporaneamente.

Controllare le prestazioni in tempo reale

Strumenti come MSI Afterburner permettono di monitorare frame rate, utilizzo della CPU e della GPU e temperature durante il gioco.

Questi dati aiutano a capire dove si trova il collo di bottiglia del sistema. Se la GPU lavora costantemente al 99%, probabilmente è necessario ridurre qualche impostazione grafica. Se invece è la CPU a essere sempre al massimo, il problema potrebbe essere il processore.

Quando conviene aggiornare il PC

Se dopo tutte le ottimizzazioni il gioco non riesce a raggiungere i 144 FPS, potrebbe essere il momento di valutare un aggiornamento hardware.

Nel caso di GTA 5, spesso l’aggiornamento più utile è proprio la CPU. Passare da un processore a quattro core a uno a sei core può portare miglioramenti evidenti nelle prestazioni.

Con le giuste impostazioni e una configurazione equilibrata, però, molti PC di fascia media riescono ancora oggi a far girare GTA 5 in modo sorprendentemente fluido.