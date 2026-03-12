Ghost of Yotei Legends: il modo più veloce per completare le taglie giornaliere Sun, Moon e Storm

Chi entra nella modalità Legends di Ghost of Yotei si accorge subito che alcune taglie giornaliere sembrano più lente da completare di quanto dovrebbero.

Tra queste ci sono quelle legate alle attunement Sun, Moon e Storm, che chiedono di spezzare la postura dei nemici utilizzando armi potenziate con questi effetti. Sulla carta è semplice: si applica l’attunement giusta e si combatte. In pratica, però, molti giocatori perdono tempo a cercare i pedestal nelle missioni oppure scelgono livelli troppo lunghi. Con un minimo di attenzione alla missione giusta e alla posizione delle statue, queste taglie possono essere completate molto più rapidamente di quanto sembri.

Dove trovare le attunement Sun, Moon e Storm

Nella modalità Ghost of Yotei Legends il punto di partenza è sempre l’hub centrale. Qui si trovano le rocce fluttuanti dedicate alla gestione dell’equipaggiamento, al matchmaking e alle varie attività cooperative. Dal menu si può aprire la bacheca delle Daily Bounties, che propone tre obiettivi a rotazione.

Uno di questi obiettivi riguarda proprio le attunement. Il gioco chiede di spezzare la guardia dei nemici usando una delle tre varianti: Sun, Moon oppure Storm. Il meccanismo ruota attorno a dei piedistalli presenti nelle missioni della storia. Interagendo con questi oggetti si applica l’effetto all’arma, modificando il tipo di attacco e il modo in cui si rompe la difesa degli avversari.

Il punto è che non tutte le missioni sono uguali. Alcune ne contengono pochi, altre li distribuiscono in punti molto distanti. In queste situazioni la taglia diventa lenta e poco efficiente.

La missione più veloce per completare la taglia

Se l’obiettivo è completare velocemente la Daily Bounty, conviene puntare sulle missioni della storia con difficoltà Bronze. Durano poco, spesso meno di dieci minuti, e permettono di ripetere lo stesso percorso più volte senza perdere troppo tempo.

Una delle missioni più usate dai giocatori è Poisoned Power. Dopo il caricamento e la scena iniziale, basta avanzare di qualche passo per incontrare il primo nemico vicino a due pilastri di attunement Moon. Eliminato l’avversario, si può attivare subito il piedistallo e applicare l’effetto all’arma.

A questo punto conviene usare gli attacchi pesanti contro il gruppo di nemici successivo. È il modo più rapido per rompere la postura e far avanzare il contatore della taglia.

La parte interessante arriva subito dopo. Proseguendo nel livello si incontrano quasi subito altri due pedestal: prima uno con attunement Storm e poco più avanti uno con attunement Sun. Sono molto vicini tra loro, quindi è possibile cambiare effetto rapidamente e adattarsi alla richiesta della taglia giornaliera.

Questo dettaglio rende la missione particolarmente utile. In pochi minuti si possono testare tutte e tre le varianti senza dover cercare nuove aree della mappa.

Un’altra missione utile: The Snake’s Curse

Un’altra opzione che molti giocatori utilizzano è The Snake’s Curse, terza missione dell’arco narrativo dedicato al Snake. Qui i pedestal di attunement compaiono quasi subito all’inizio del livello.

Questo significa che non serve avanzare troppo nella missione per iniziare a lavorare sulla taglia giornaliera. Basta affrontare i primi gruppi di nemici, cambiare attunement quando serve e ripetere la missione più volte.

Rigiocando questi livelli a difficoltà bassa si riesce spesso a completare le richieste di Sun, Moon o Storm in poche partite. Non è il sistema più spettacolare, ma è quello che fa perdere meno tempo quando si vuole semplicemente chiudere la bounty e passare ad altro.

Ed è probabilmente questo il modo in cui molti giocatori affrontano le attività giornaliere di Legends: qualche missione veloce, qualche cambio di attunement e poi di nuovo nell’hub a controllare quale sarà la prossima richiesta del giorno.