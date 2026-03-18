PS5 Pro, che grafica! 12 giochi al lancio con una sorpresa che nessuno si aspettava

La PlayStation 5 Pro, la console di fascia alta di Sony, sta per ricevere un aggiornamento che promette di segnare una nuova era nell’upscaling video grazie alla tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) 2.0.

Questo miglioramento, che sfrutta l’intelligenza artificiale per incrementare la risoluzione senza compromettere le prestazioni, segna un passo importante per Sony nel miglioramento della qualità grafica e dell’esperienza di gioco. Dopo una breve fase di esclusiva per Resident Evil Requiem, il nuovo sistema di upscaling sarà distribuito a più giochi, migliorando in modo significativo il rendering grafico su PS5 Pro.

Un’IA al servizio del gaming

Il sistema PSSR, frutto della collaborazione tra Sony e AMD, è progettato per portare le immagini a una qualità simile al 4K pur mantenendo un framerate stabile. Utilizzando modelli di machine learning, PSSR ricostruisce i dettagli a partire da risoluzioni più basse, un processo che permette di ottenere immagini nitide e ben definite, senza sacrificare la fluidità del gameplay.

Una tecnologia molto simile all’FSR (FidelityFX Super Resolution) che troviamo su PC, ma studiata su misura per le esigenze di PS5 Pro.

L’aggiornamento di PSSR 2.0 non solo promette di migliorare la qualità delle immagini, ma anche di ottimizzare il rendering nelle scene più complesse, come quelle con ray tracing, dove la tecnologia si scontra spesso con limitazioni prestazionali. Il risultato? Dettagli più raffinati e un’esperienza visiva che si avvicina sempre più a quella che i giocatori si aspettano dalle console di ultima generazione.

Un lancio imminente con titoli di peso

Il lancio dell’aggiornamento di PSSR 2.0 è già in corso, e Sony ha annunciato che ben dodici giochi riceveranno questo miglioramento grafico. Tra i titoli che potranno beneficiare della nuova versione di PSSR, spiccano giochi come Alan Wake 2, Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth, Senua’s Saga: Hellblade II, Silent Hill 2 e F, Dragon Age: The Veilguard, Monster Hunter Wilds, Control, Nioh 3.

Non solo, anche nuovi giochi in arrivo, come Crimson Desert e Assassin’s Creed Shadows, supporteranno la tecnologia al momento del loro debutto.

I titoli più recenti come Resident Evil Requiem sono i primi a sfruttare appieno le potenzialità del nuovo sistema di upscaling. Inizialmente, PSSR aveva ricevuto alcune critiche, soprattutto per quanto riguarda la qualità dell’immagine in certi giochi, ma l’update 2.0 ha risolto molte delle problematiche iniziali, portando miglioramenti tangibili nelle prestazioni grafiche.

Analisi positiva da digital foundry

Le prime recensioni di esperti come quelli di Digital Foundry sono estremamente positive. Nel caso di Resident Evil Requiem, la PS5 Pro è riuscita a scalare l’immagine fino al 4K partendo da una risoluzione di poco superiore ai 1080p, mantenendo un framerate stabile di 60 FPS.

Dettagli minuziosi, come le cuciture sui vestiti dei personaggi o piccoli testi ambientali, sono diventati sorprendentemente nitidi sui display 4K. Questo è un segno tangibile del potenziale della PS5 Pro nel migliorare la qualità visiva dei giochi senza compromettere l’esperienza complessiva.

Gli esperti hanno anche notato che eventuali artefatti visivi, visibili nelle scene con ray tracing, non sono legati a PSSR ma al sistema di denoising del motore grafico del gioco. Questo comportamento è comune anche nelle versioni PC che utilizzano tecnologie simili come DLSS o FSR.