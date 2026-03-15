PS6 contro la nuova Xbox: gli esperti rivelano chi sarà davvero più potente

Il confronto tra la futura PlayStation 6 e la nuova console Xbox conosciuta con il nome in codice Project Helix sta già accendendo il dibattito tra gli esperti di tecnologia, ma secondo diverse analisi la differenza di potenza tra le due piattaforme potrebbe non essere così decisiva per i giocatori.

Con la prossima generazione di console ancora lontana dal debutto ufficiale, le prime indiscrezioni sulle specifiche tecniche stanno alimentando confronti e previsioni sulle prestazioni dei due sistemi.

Microsoft ha recentemente presentato i primi dettagli su Project Helix, il progetto che dovrebbe rappresentare la prossima generazione di console Xbox. L’azienda ha dichiarato l’obiettivo di realizzare la piattaforma più potente della sua generazione, puntando su numeri e prestazioni superiori rispetto alla futura PS6.

Secondo diversi osservatori del settore, però, la potenza pura non sarà necessariamente il fattore decisivo per determinare quale console conquisterà il pubblico.

Il parere degli esperti di Digital Foundry

Tra le analisi più seguite c’è quella degli esperti di Digital Foundry, uno dei punti di riferimento internazionali per le valutazioni tecniche nel mondo del gaming. Durante un recente episodio del loro podcast, il team ha discusso le specifiche trapelate delle due console di prossima generazione.

Secondo Digital Foundry, la differenza di prestazioni tra Project Helix e PlayStation 6 potrebbe essere reale ma non così significativa da cambiare radicalmente l’esperienza di gioco.

In altre parole, il divario tecnico non dovrebbe tradursi in situazioni estreme come giochi che funzionano a 60 fotogrammi al secondo su una piattaforma e soltanto a 30 fps sull’altra.

Le stime sulle specifiche hardware

Le discussioni si basano su specifiche hardware trapelate online. Secondo il noto leaker Kepler_L2, molto conosciuto nel settore delle GPU, la nuova Xbox potrebbe comunque avere un vantaggio tecnico rispetto alla PS6.

Le stime parlano di circa il 25% in più di potenza di calcolo nei TFlops e nel texture rate, oltre a un incremento di circa il 33% nelle prestazioni del front-end grafico, comprese le operazioni legate alla geometria e al rendering dei pixel.

Il leaker ha anche suggerito un aumento significativo della cache LLC, che potrebbe essere superiore di oltre il 100%, insieme a un incremento della banda della memoria.

Tuttavia, anche con questi miglioramenti, lo stesso Kepler_L2 ha spiegato che il divario non dovrebbe essere sufficiente a creare differenze drastiche nel gameplay.

Il ruolo del design dei chip

Un altro elemento importante riguarda il design dei chip utilizzati nelle due console. Secondo le analisi discusse da Digital Foundry, il processore grafico della nuova Xbox, chiamato internamente Magnus, potrebbe utilizzare un design molto grande, superiore ai 400 millimetri quadrati.

Si tratterebbe probabilmente di una soluzione con struttura dual-die, cioè composta da due chip combinati per aumentare le prestazioni complessive.

La PS6, invece, potrebbe adottare una soluzione più compatta e monolitica, con dimensioni simili a quelle viste nella PS5 Pro. Un design più piccolo e integrato potrebbe ridurre i costi di produzione e semplificare la realizzazione della console.

Prestazioni contro costi di produzione

Proprio il rapporto tra prestazioni e costi potrebbe diventare uno dei fattori più importanti nella prossima generazione di console.

Una console più potente ma anche più costosa da produrre potrebbe infatti avere un prezzo finale più elevato per i consumatori. Al contrario, un design più efficiente potrebbe permettere a Sony di mantenere la PlayStation 6 più competitiva sul mercato.

Per questo motivo molti analisti ritengono che il vero confronto tra PS6 e la futura Xbox non si giocherà soltanto sui numeri delle specifiche tecniche, ma anche su prezzo, giochi esclusivi e servizi online.

Con la nuova generazione ancora in fase di sviluppo, è quindi probabile che nei prossimi mesi emergano nuovi dettagli capaci di cambiare ancora una volta il quadro della sfida tra Sony e Microsoft.