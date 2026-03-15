PS Plus sorprende i giocatori: il 17 marzo arrivano 7 nuovi giochi nel catalogo

Il 17 marzo si preannuncia come una giornata molto intensa per gli abbonati a PlayStation Plus, con un nuovo aggiornamento del servizio che porterà diversi titoli importanti nel catalogo e contemporaneamente dirà addio ad alcuni giochi molto apprezzati dagli utenti.

Come accade ogni mese, il servizio in abbonamento di Sony continua ad aggiornarsi con nuove proposte pensate per ampliare la libreria disponibile per i giocatori.

Di solito gli aggiornamenti principali di PlayStation Plus arrivano due volte al mese. Il primo avviene nel primo martedì del mese e riguarda i giochi della categoria Essential, mentre la seconda ondata arriva a metà mese ed è dedicata soprattutto ai cataloghi Extra e Premium.

I giochi PS Plus Essential di marzo

L’aggiornamento di inizio marzo ha già portato nel servizio diversi titoli interessanti. Gli abbonati possono infatti riscattare Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, Slime Rancher 2 e The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.

Monster Hunter Rise è un action cooperativo in cui i giocatori affrontano creature gigantesche collaborando con altri utenti, mentre PGA Tour 2K25 rappresenta uno dei titoli di golf sportivo più recenti disponibili sul mercato.

Molto diverso è invece Slime Rancher 2, un titolo rilassante in cui si gestisce una fattoria popolata da strane creature gelatinose. Con The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road, invece, gli utenti ottengono accesso a una grande quantità di contenuti del famoso MMORPG ambientato nell’universo di Skyrim.

I nuovi giochi in arrivo il 17 marzo

Il prossimo aggiornamento del catalogo PS Plus Extra porterà diversi titoli molto attesi. Dal 17 marzo entreranno infatti nella libreria del servizio giochi come Astroneer, Blasphemous 2, Madden NFL 26, Metal Eden, Persona 5 Royal, The Lord of the Rings: Return to Moria e Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Si tratta di titoli molto diversi tra loro, capaci di coprire generi e stili di gioco differenti. Astroneer, ad esempio, propone un’esperienza di esplorazione spaziale sandbox, mentre Blasphemous 2 continua la formula action platform ispirata ai metroidvania più impegnativi.

Tra i giochi più attesi spicca sicuramente Persona 5 Royal, uno degli RPG giapponesi più celebri degli ultimi anni, noto per la sua storia lunga e ricca di contenuti.

Giochi lunghi che possono durare decine di ore

Uno dei motivi per cui l’aggiornamento del 17 marzo sarà particolarmente impegnativo per gli abbonati riguarda la dimensione dei giochi che entreranno nel catalogo.

The Lord of the Rings: Return to Moria, ad esempio, è un titolo survival ambientato nel mondo del Signore degli Anelli e può facilmente richiedere decine di ore di gioco. Ancora più impegnativo è Persona 5 Royal, che può superare le 100 ore per completare una singola partita.

Con un catalogo così ricco, gli abbonati avranno quindi molto materiale da esplorare nelle prossime settimane.

I giochi che lasceranno PS Plus

Il 17 marzo non porterà però soltanto nuovi titoli. Nello stesso giorno alcuni giochi verranno rimossi dal catalogo di PS Plus Extra e Premium, quindi chi è interessato dovrebbe approfittarne prima che spariscano dalla libreria.

Tra i titoli in uscita dal servizio figurano Circus Electrique, CrisTales, Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy, Paradise Killer, Redout 2 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Proprio Shredder’s Revenge è uno dei giochi che molti utenti consigliano di provare prima della rimozione. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento che richiama i grandi classici arcade dedicati alle Tartarughe Ninja e che è stato molto apprezzato dalla community.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Una volta completato l’aggiornamento del 17 marzo, Sony dovrebbe iniziare a mostrare anche i primi indizi sui titoli che lasceranno il catalogo nel mese successivo.

Di solito queste informazioni compaiono rapidamente nella sezione Leaving Soon del servizio. Per questo motivo gli abbonati più attenti tengono sempre d’occhio gli aggiornamenti, così da organizzare il tempo di gioco e non perdere eventuali titoli che stanno per uscire dalla libreria.