Sembra innocua ma è dannosissima: dobbiamo dire addio alla nostra abitudine con il caricabatterie

Quante volte ci siamo trovati a lasciare il caricabatterie collegato alla presa, magari dopo aver tolto il telefono.

Comodamente appoggiati sul comodino, vicino al divano o in cucina, i caricabatterie restano lì, in attesa di ricaricare il dispositivo successivo. Ma, a quanto pare, questa abitudine ha delle implicazioni che meritano di essere analizzate con maggiore attenzione.

In primo luogo, lasciare il caricabatterie inserito nella presa, anche senza il telefono connesso, non è privo di pericoli. Sebbene possa sembrare un comportamento innocente, una presa lasciata “attiva” può effettivamente diventare pericolosa. Quando il caricabatterie è collegato, la corrente continua a fluire al suo interno, alimentando i suoi componenti, che possono surriscaldarsi. Se il dispositivo è di scarsa qualità o progettato male, questo surriscaldamento può diventare un rischio per la sicurezza.

I caricabatterie di bassa qualità, quelli economici e non certificati, spesso utilizzano componenti elettrici meno affidabili. Questi dispositivi possono riscaldarsi notevolmente se lasciati collegati per lungo tempo. In alcuni casi, ciò può portare a un incendio, seppur in circostanze rare. Le autorità competenti, come la Commissione europea per la sicurezza dei prodotti di consumo, avvertono regolarmente i consumatori sull’importanza di scegliere caricabatterie certificati e di buona qualità, che rispondano agli standard di sicurezza.

In effetti, un elettricista ha dichiarato che negli ultimi anni sono aumentate le chiamate per problemi legati a prese danneggiate da dispositivi elettronici difettosi. Spesso si tratta solo di un odore di plastica bruciata, ma il rischio esiste ed è reale. La regola fondamentale è semplice: scollegare i caricabatterie non utilizzati.

Il Consumo energetico inutile

Oltre al rischio per la sicurezza, lasciare i caricabatterie collegati senza motivo ha un impatto diretto sul consumo energetico domestico. Anche se non è in uso, il caricabatterie consuma ciò che gli esperti definiscono “energia fantasma”. Si tratta di un piccolo ma continuo assorbimento di energia che non fa altro che contribuire al costo della bolletta energetica. Sebbene ogni singolo caricabatterie consuma una quantità minima, se consideriamo il numero elevato di famiglie che mantengono questo comportamento, il consumo complessivo cresce notevolmente nel tempo.

Secondo l’Agenzia francese per la transizione ecologica (ADEME), i dispositivi lasciati in standby o collegati alla presa senza essere effettivamente utilizzati possono contribuire fino al 10% del consumo energetico annuo di una famiglia. Seppur non siano i caricabatterie da soli a essere i maggiori responsabili, contribuiscono comunque a questo fenomeno.

Fortunatamente, modificare queste abitudini è semplice e può portare a risparmi significativi. Ecco alcune pratiche quotidiane che possono fare la differenza:

Scollega i caricabatterie quando non li usi. Non è necessario lasciarli sempre attaccati alla presa, soprattutto quando non sono in uso. Evita l’uso di caricabatterie non certificati o di scarsa qualità. Assicurati di acquistare dispositivi che rispettano gli standard di sicurezza. Utilizza ciabatte con interruttori. Le ciabatte dotate di interruttore consentono di spegnere più dispositivi contemporaneamente con un solo gesto, riducendo il consumo energetico. Spegni i dispositivi in standby. Piccole azioni quotidiane, come spegnere il caricabatterie quando non serve, possono ridurre significativamente il consumo di energia.

In questo modo, non solo ridurrai il rischio di incidenti legati al surriscaldamento dei dispositivi, ma contribuirai anche a limitare l’impatto energetico inutile, riducendo la tua bolletta e facendo una scelta più sostenibile per l’ambiente.

Scollegare il caricabatterie può sembrare un gesto banale, ma è una semplice azione che aiuta a proteggere la tua casa, ridurre la bolletta energetica e contribuire alla salute del pianeta. Non sottovalutare i piccoli cambiamenti quotidiani che possono fare la differenza a lungo termine. La sicurezza e l’efficienza energetica dipendono anche da questi piccoli accorgimenti, che richiedono solo pochi secondi ma portano a un grande impatto.