Super Mario esiste davvero: chi era nella vita reale l'uomo che ha dato il nome al gioco più famoso del mondo

Quando pensiamo a Super Mario, il celebre idraulico é difficile immaginare che dietro al suo nome si nasconda una storia di un uomo reale.

Il personaggio più iconico dei videogiochi non deve il suo nome a un’idea creativa di un designer, ma a Mario Segale, un imprenditore che negli anni ’80 affittò un magazzino alla filiale americana di Nintendo. La curiosa genesi di questo nome ha qualcosa di inaspettato, ma allo stesso tempo affascinante.

Nel 1981, la Nintendo di Seattle stava sviluppando un gioco che avrebbe cambiato il corso della storia videoludica. Il gioco si chiamava Donkey Kong, un titolo che avrebbe lanciato il futuro protagonista dei videogiochi. Tuttavia, all’inizio, il personaggio non si chiamava Mario, ma “Jumpman”. Questo nome non riusciva a catturare l’essenza del personaggio, un uomo determinato e coraggioso, pronto a saltare e arrampicarsi per salvare la sua amata. Era chiaro che qualcosa di più memorabile fosse necessario, ma chi avrebbe mai immaginato che il futuro nome leggendario sarebbe venuto da una persona reale?

Nel frattempo, Nintendo of America, per ampliare la sua operazione, affittava un magazzino a Seattle, e quel magazzino apparteneva a Mario Segale. Segale era un imprenditore italo-americano, che nella sua carriera aveva preso a cuore numerosi affari, tra cui proprio l’affitto degli spazi a Nintendo. La vicenda prende una piega interessante quando, secondo alcune versioni della storia, Segale si presentò negli uffici di Nintendo per richiedere un pagamento dell’affitto che era in ritardo.

Il pagamento in ritardo e la nascita di Mario

Si dice che l’incontro tra Mario Segale e il team di Nintendo fosse tutto fuorché cordiale. Con il suo temperamento deciso, Segale chiese il pagamento immediato dei debiti di affitto, nonostante la situazione non fosse delle più semplici per Nintendo. Dopo quell’incontro, si racconta che gli sviluppatori di Nintendo, ispirati dalla figura di Segale, decidessero di ribattezzare Jumpman con il suo nome. Mario divenne così il nuovo volto del gioco, e quel nome, che inizialmente potrebbe sembrare casuale, finì per diventare uno dei marchi più riconoscibili della storia dei videogiochi.

Sebbene esistano diverse versioni della storia, alcune più romanzate, Nintendo ha confermato che la scelta del nome per il personaggio fu ispirata proprio dal proprietario del magazzino. Un gesto inaspettato che ha dato vita a una delle leggende più affascinanti del mondo videoludico. La figura di Segale non solo ha trovato spazio nell’aneddoto di una saga iconica, ma è diventata una parte integrale della narrazione di Mario, che oggi vive nelle case di milioni di persone in tutto il mondo.

Con il passare degli anni, il nome di Mario è diventato sinonimo di videogiochi. Dai primi successi con Super Mario Bros. fino ai titoli moderni per console come Super Mario Odyssey, il personaggio ha attraversato le generazioni, evolvendosi e rimanendo un’icona assoluta del mondo digitale. L’eroe che saltava per salvare la principessa si è trasformato in un simbolo di intrattenimento, un marchio che ha attraversato anche il cinema, la televisione, e che oggi rappresenta uno dei franchise più redditizi al mondo.

Immaginare che tutto ciò sia iniziato grazie al nome di un imprenditore che affittò uno spazio a Nintendo fa riflettere su quanto siano incredibili e imprevedibili le storie che stanno dietro ai fenomeni culturali globali. Mario Segale, oggi dimenticato dal grande pubblico, ha avuto un impatto diretto sulla vita di milioni di appassionati di videogiochi, senza nemmeno saperlo.

Un’eredità che dura nel tempo

Mario Segale potrebbe non aver mai capito fino in fondo l’impatto che la sua figura avrebbe avuto nella storia della cultura popolare, ma senza dubbio è stato un piccolo tassello che ha dato vita a un gigantesco impero. Ogni volta che un giocatore si trova a saltare nel mondo di Super Mario, il nome di Segale rivive, purtroppo senza ricevere il riconoscimento che meriterebbe. Eppure, la sua figura rimane una delle curiosità più affascinanti nel mondo del gaming.

Nel mondo dei videogiochi, dove i personaggi più amati sono quelli creati dalla fantasia dei designer, Mario ci insegna che a volte la realtà e la casualità possono generare leggende. Da Jumpman a Super Mario, la storia di un nome è il simbolo di come un piccolo incontro possa riscrivere il destino di un personaggio che è entrato nell’immaginario collettivo per sempre.