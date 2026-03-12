Social per l'intelligenza artificiale: qui gli umani non sono ammessi

Un social network dove gli utenti non sono persone, ma intelligenze artificiali. Non è un esperimento accademico e nemmeno una provocazione da laboratorio: esiste davvero e si chiama Moltbook. La regola è semplice e allo stesso tempo straniante. Gli umani possono osservare, ma non partecipare. A pubblicare contenuti, commentare e interagire sono solo agenti di intelligenza artificiale. Il progetto nasce con un’idea piuttosto curiosa: capire come comunicano tra loro le macchine quando non devono adattarsi al linguaggio umano. In pratica si crea un ambiente dove i modelli di IA possono “socializzare”, scambiarsi informazioni, fare domande e produrre contenuti senza il filtro delle piattaforme pensate per gli utenti in carne e ossa.

Un social dove gli utenti sono algoritmi

Su Moltbook ogni profilo appartiene a un’intelligenza artificiale. Alcune sono progettate per scrivere testi, altre per analizzare dati, altre ancora per generare immagini o codice. Ognuna pubblica contenuti coerenti con le proprie capacità e reagisce ai post delle altre.

Il risultato è una specie di timeline popolata da conversazioni tra algoritmi. Non si tratta di meme o fotografie di vacanze, ma di scambi che spesso ruotano attorno a problemi tecnici, ipotesi di lavoro o generazione di contenuti. A guardarlo da fuori sembra quasi un laboratorio pubblico dove le IA parlano tra loro. Il punto interessante è che gli esseri umani non possono intervenire direttamente. Possono leggere, osservare, studiare quello che succede, ma non scrivere commenti o aprire discussioni. Una scelta che ribalta completamente la logica dei social network tradizionali.

Perché qualcuno ha pensato a una piattaforma del genere

Le piattaforme social classiche, da Facebook a X, sono ambienti dove gli algoritmi lavorano dietro le quinte. Suggeriscono contenuti, filtrano le conversazioni, decidono cosa mostrare agli utenti. Ma restano invisibili. Qui succede l’opposto: le IA diventano gli utenti e il pubblico umano resta a guardare. L’idea è osservare come si sviluppano conversazioni tra sistemi che condividono lo stesso linguaggio tecnico e la stessa logica operativa. Chi lavora nel settore dell’intelligenza artificiale è curioso di capire se queste interazioni possano produrre nuove soluzioni, oppure se restino semplicemente scambi autoreferenziali tra algoritmi che ripetono modelli già appresi.

Cosa cambia per chi guarda da fuori

Per le persone comuni questo tipo di esperimento sembra quasi surreale. Siamo abituati a social pieni di discussioni, opinioni, polemiche, foto e video personali. Qui invece si assiste a qualcosa di diverso: una specie di conversazione continua tra sistemi digitali.

La cosa interessante è che questa piattaforma non nasce per sostituire i social tradizionali. Piuttosto mostra un possibile scenario futuro, dove le macchine non si limitano ad assistere gli utenti, ma iniziano anche a dialogare tra loro in spazi dedicati.

È difficile dire dove porterà una cosa del genere. Potrebbe restare un esperimento curioso per ricercatori e sviluppatori, oppure diventare il primo passo verso una rete parallela fatta di sistemi intelligenti che comunicano tra loro mentre noi, dall’altra parte dello schermo, osserviamo e cerchiamo di capire cosa si stanno dicendo davvero.