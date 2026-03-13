PlayStation edizione speciale a meno di 160 euro: quando arriva sul mercato

Nel mondo dei videogiochi, pochi oggetti hanno segnato l’immaginario collettivo come la PlayStation 1 lanciata nel 1994.

La prima console Sony ha rivoluzionato il panorama del gaming, portando titoli leggendari nelle case di milioni di appassionati. Ora, a distanza di decenni, sembra che un nuovo capitolo sia pronto ad aggiungersi alla storia della PS1: LEGO potrebbe aver collaborato con Sony per creare un set esclusivo dedicato alla mitica console.

Secondo quanto riportato dal noto insider lego_minecraft_goat, LEGO e Sony avrebbero avviato una collaborazione per realizzare un set speciale, denominato LEGO PS1, che permetterà agli appassionati di costruire in versione mattoncino la leggendaria PlayStation 1. Questo set, che potrebbe rievocare le emozioni di chi ha vissuto l’era d’oro dei videogiochi negli anni ’90, sarà accompagnato da un controller DualShock, anch’esso riprodotto in modo fedele con i mattoncini LEGO.

Dettagli del set: un viaggio nel passato

Il set LEGO PS1 dovrebbe essere composto da ben 1.911 pezzi, una quantità che garantisce una costruzione dettagliata e di grande impatto visivo. La riproduzione della PlayStation 1 sarà fedele nei minimi particolari, come i caratteristici angoli arrotondati e la struttura compatta, mentre il controller DualShock non mancherà di richiamare le iconiche leve analogiche, il tutto realizzato in perfetto stile LEGO.

Il lancio del set è previsto per il mese di dicembre, con un prezzo consigliato di 159,99 euro. Questo costo sembra essere allineato con altri set LEGO di grandi dimensioni, che combinano qualità e ricchezza di dettagli.

Per gli appassionati di videogiochi e collezionisti, questo set LEGO PS1 rappresenta un’opportunità unica di rivivere il passato attraverso un oggetto iconico. La PlayStation 1 è stata una delle console più amate di sempre, con giochi che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti. Tra i titoli più famosi, spiccano giochi come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot e Gran Turismo, che hanno definito un’intera generazione.

La collaborazione con LEGO, già apprezzata per le sue versioni di set ispirati a Star Wars, Super Mario e altre franchise, potrebbe trasformare questo set in un vero e proprio oggetto da collezione, destinato non solo a chi ha vissuto l’epoca d’oro della PS1, ma anche a chi desidera avere un pezzo di storia del gaming nella propria casa.

Un ritorno al passato che fa sognare

Se la notizia verrà confermata, l’arrivo del LEGO PS1 segnerebbe un altro momento importante per i fan delle console retro e degli appassionati di LEGO. Unendo la nostalgia dei videogiochi con la creatività dei mattoncini, il set sarebbe un modo per omaggiare una delle macchine che ha cambiato per sempre il modo di giocare, ricreando una parte della magia che ha fatto della PlayStation una delle console più vendute e amate al mondo.

In attesa della conferma ufficiale, i fan possono solo immaginare come sarà la PlayStation 1 ricostruita in LEGO e sognare di poterla mettere sotto l’albero a dicembre, come un regalo che unisce passato, presente e la passione senza tempo per il gaming.