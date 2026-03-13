Un’ex esclusiva di Switch 2 arriva su PC e Xbox a sorpresa, ma PlayStation resta fuori

Uno dei giochi lanciati insieme alla nuova Switch 2 è comparso all’improvviso anche su altre piattaforme, senza annunci anticipati.

Square Enix ha pubblicato a sorpresa Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster su PC e Xbox Series X/S, quasi un anno dopo il debutto come titolo esclusivo della console Nintendo. L’uscita improvvisa ha sorpreso molti giocatori, soprattutto perché una piattaforma importante è rimasta completamente esclusa dal lancio.

Il gioco era arrivato su Switch 2 nel giugno 2025 come titolo di lancio della console. Per diversi mesi è rimasto legato alla piattaforma Nintendo, ma ora Square Enix ha deciso di aprirlo anche ad altri giocatori.

Un ritorno per uno degli RPG più amati di Square Enix

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster è la versione aggiornata del gioco uscito nel 2012 su Nintendo 3DS. Si tratta di un classico RPG a turni, costruito con molte idee prese dalla tradizione dei giochi Square Enix, con richiami evidenti a serie come Final Fantasy, Dragon Quest e SaGa.

La storia segue quattro protagonisti – Tiz, Agnès, Ringabel ed Edea – che attraversano il mondo di Luxendarc alla ricerca dei cristalli scomparsi, fondamentali per mantenere l’equilibrio del mondo.

Nella versione per Switch 2 il gioco è stato aggiornato con grafica in alta definizione, un’interfaccia più moderna e alcuni contenuti extra. Tra le novità c’erano anche due nuovi minigiochi che non erano presenti nella versione originale per Nintendo 3DS.

Per circa nove mesi questa versione migliorata è rimasta esclusiva della console Nintendo.

Il gioco arriva su Steam e Xbox senza preavviso

Ora Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster è disponibile anche su Steam e sul Microsoft Store. Square Enix ha annunciato la novità con un breve trailer pubblicato sui social, confermando che le versioni per PC e Xbox includono gli stessi contenuti presenti nell’edizione per Switch 2.

Al lancio il gioco viene proposto con uno sconto temporaneo: 31,99 dollari invece del prezzo standard di 39,99. L’offerta resterà attiva fino al 26 marzo.

Chi acquista queste nuove versioni riceve anche un contenuto extra: un artbook digitale che raccoglie illustrazioni e materiali grafici legati al gioco. Si tratta della versione digitale del libro incluso nella Deluxe Edition pubblicata in alcune regioni.

Un gioco accessibile anche su PC meno potenti

La versione PC non richiede hardware particolarmente potente. Per giocare in 1080p a 60 fotogrammi al secondo bastano componenti relativamente comuni, come un processore AMD Ryzen 3 2300, 8 GB di RAM e una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1630.

Il gioco è inoltre certificato Steam Deck Verified, il che significa che può funzionare senza problemi anche sulla console portatile di Valve.

In pratica, chi gioca su PC ha diverse opzioni per provarlo: dal computer tradizionale fino al gaming portatile.

La grande assente è PlayStation 5

Nonostante l’arrivo su nuove piattaforme, c’è una mancanza che molti giocatori hanno notato subito. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster non è stato pubblicato su PlayStation 5.

La scelta ha sorpreso una parte della community, perché negli ultimi anni Square Enix ha adottato spesso una strategia multipiattaforma per i suoi titoli principali.

Alcuni fan hanno espresso il loro disappunto sui social, chiedendosi perché proprio la console Sony sia stata esclusa da questo lancio.

Per ora l’azienda non ha comunicato piani per una versione PlayStation. Non è chiaro se si tratti di una scelta temporanea o se la serie continuerà a restare distante dalle piattaforme Sony.

Nel frattempo la saga di Bravely Default continua a dimostrare di avere ancora un pubblico molto fedele. Nel corso degli anni i vari capitoli della serie hanno superato complessivamente i quattro milioni di copie vendute, e l’arrivo su nuove piattaforme potrebbe allargare ulteriormente il numero di giocatori.