Starfield potrebbe arrivare su PS5: una nuova fuga di notizie indica l’estate 2026

Un nuovo leak riaccende le aspettative di molti giocatori PlayStation che da tempo si chiedono se Starfield, il grande gioco spaziale di Bethesda, arriverà prima o poi anche su PS5.

Il titolo, uscito nel 2023 su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, potrebbe comparire anche sulla console Sony nel 2026. Non è una conferma ufficiale, ma una nuova indiscrezione online suggerisce una possibile data di uscita che sta facendo discutere la community.

Secondo alcune informazioni comparse su un negozio online europeo, la versione PS5 di Starfield potrebbe arrivare durante l’estate del prossimo anno.

Un leak parla di uscita a luglio 2026

La voce nasce da una pagina pubblicata dal rivenditore portoghese GamingReplay, che ha inserito nel proprio catalogo una versione PlayStation 5 del gioco con data indicativa fissata al 4 luglio 2026.

Il titolo risulta anche prenotabile a un prezzo vicino ai 50 euro, ma al momento non esiste alcuna pagina ufficiale sul PlayStation Store. Questo dettaglio rende la notizia molto incerta.

Non è la prima volta che emergono indiscrezioni su un possibile arrivo del gioco su PlayStation. Negli ultimi mesi sono circolate più voci, spesso con date diverse tra loro.

Il fatto che alcuni rivenditori inizino a inserire il gioco nei propri cataloghi però ha riacceso l’interesse di chi aspetta di esplorare lo spazio anche su console Sony.

Un’altra indiscrezione parlava di aprile 2026

Un leak precedente, apparso a febbraio, raccontava una storia leggermente diversa. Secondo quel report la versione PS5 di Starfield sarebbe dovuta arrivare il 7 aprile 2026.

Quella voce circolava in ambienti considerati più affidabili e parlava anche di due edizioni diverse del gioco, una standard e una premium, con prezzi compresi tra circa 50 e 70 euro.

Tra le fonti citate c’era anche il leaker Billbil-kun, noto nella community per aver anticipato diverse informazioni corrette su giochi e offerte digitali.

Nonostante queste previsioni, né Bethesda né Microsoft hanno mai annunciato ufficialmente una versione PlayStation del titolo.

Starfield resta per ora un gioco Xbox e PC

Quando è uscito nel settembre 2023, Starfield era stato presentato come uno dei progetti più ambiziosi di Bethesda. Era anche il primo nuovo universo creato dallo studio dopo anni di lavori su serie storiche come The Elder Scrolls e Fallout.

Il lancio era stato accompagnato da una grande campagna di presentazione, con uno showcase dedicato e molta attenzione da parte di Microsoft.

Una volta arrivato nei negozi, però, il gioco ha ricevuto reazioni piuttosto contrastanti. Alcuni giocatori hanno apprezzato la libertà di esplorazione tra pianeti e missioni spaziali.

Altri hanno criticato la ripetitività delle attività, l’intelligenza artificiale dei nemici e diversi bug tecnici, un problema che spesso accompagna i giochi Bethesda al momento dell’uscita.

Il futuro del gioco è ancora in evoluzione

Nel frattempo lo sviluppo di Starfield continua su PC e Xbox. Bethesda ha lasciato intendere che nuovi aggiornamenti e contenuti arriveranno nei prossimi mesi.

Durante un’intervista al podcast Kinda Funny Gamecast, il direttore creativo Todd Howard ha accennato al fatto che lo studio sta preparando novità legate al gioco.

Howard non ha dato dettagli precisi, limitandosi a dire che il team parlerà presto del futuro di Starfield e di come verrà presentato ai giocatori.

Per chi gioca su PlayStation resta quindi una domanda aperta. Le voci continuano a moltiplicarsi, ma finché non arriverà un annuncio ufficiale la versione PS5 rimane soltanto una possibilità.