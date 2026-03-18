Sono i migliori videogiochi secondo i piloti Ferrari: la particolarissima classifica di Hamilton e Leclerc (non sono tutti di guida)

Due piloti, una passione in comune e una classifica che racconta molto più di quanto sembri. La classifica dei videogiochi migliori secondo Hamilton e Leclerc ha spiazzato tutti.

Due piloti di Formula 1 che parlano di videogiochi non è una novità. Ma quando si mettono a discutere seriamente su quali siano i migliori di sempre, il risultato cambia tono. Diventa più personale, meno scontato. E in questo caso anche piuttosto rivelatore.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno costruito una classifica condivisa partendo da esperienze completamente diverse, ed è proprio questo a renderla interessante.

Due generazioni, due modi di vivere i videogiochi

Hamilton arriva da un’epoca diversa. I suoi riferimenti partono dagli anni ’90, quando il gaming era meno diffuso ma più legato a titoli che oggi sono considerati classici.

Leclerc, invece, è cresciuto in un contesto più moderno. Online, competitivo, veloce. Le sue preferenze sono più orientate alla simulazione e ai giochi recenti, mentre Hamilton mostra una cultura più ampia e radicata nel tempo.

Questa distanza si vede subito. Hamilton cita titoli iconici come Mario Kart 64 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, mentre Leclerc si muove su un terreno più tecnico.

Non è un caso che insista su iRacing, una piattaforma simulativa pura. Alla fine però deve cedere su Gran Turismo 3, che Hamilton considera superiore.

La classifica completa dei videogiochi scelti

Alla fine il confronto porta a una lista precisa, che mescola generi e periodi diversi:

Grand Theft Auto V

Mario Kart 64

Gran Turismo 3

iRacing

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

FIFA 19

Colin McRae Rally

Need for Speed: Underground 2

Ayrton Senna’s Super Monaco GP

Fall Guys

Assetto Corsa

F1 2010

Among Us

Colpisce subito la forte presenza di giochi di guida, ma non si tratta solo di titoli moderni. La selezione attraversa epoche diverse, tra simulazioni realistiche e arcade più immediati.

Non solo motori: tra nostalgia e multiplayer

Dentro la lista però non ci sono solo auto e circuiti. Call of Duty: Modern Warfare 2 è uno dei punti in comune tra i due, segno che il multiplayer competitivo ha avuto un peso reale anche per loro. Poi ci sono scelte meno prevedibili. Titoli come Fall Guys e Among Us mostrano un lato più leggero e sociale, lontano dalla competizione pura.

E poi c’è GTA V. Un titolo che continua a comparire in ogni classifica, indipendentemente dall’età o dall’esperienza. Hamilton rappresenta una visione più nostalgica e trasversale del gaming, mentre Leclerc riflette un approccio più moderno e orientato alla simulazione. Alla fine non c’è una risposta definitiva. Ma resta una certezza: dietro due piloti abituati alla velocità reale, c’è una passione per i videogiochi tutt’altro che superficiale.