Sony fa il colpaccio di Aprile e regala 3 giochi per Playstation Plus da attivare subito

Sony ha deciso di fare un grande regalo a tantissimi videogiocatori: questi tre giochi sono subito disponibili sul PlayStation Plus.

Il servizio PlayStation Plus rappresenta un elemento centrale per l’ecosistema delle console PlayStation 4 e PlayStation 5. L’abbonamento è necessario per accedere al gioco online e garantisce ogni mese una selezione di titoli scaricabili senza costi aggiuntivi, mantenuti in libreria per tutta la durata dell’iscrizione.

L’offerta è articolata su più livelli, con differenze legate all’accesso al catalogo e ai servizi aggiuntivi. La versione Essential rappresenta il punto di ingresso, mentre i livelli superiori ampliano l’esperienza con librerie più estese e contenuti extra, riflettendo una strategia orientata alla diversificazione dell’utenza.

I giochi disponibili ad aprile 2026

A partire dal 7 aprile 2026, tutti gli abbonati possono accedere a tre nuovi titoli. La selezione include Lords of the Fallen per PS5, Tomb Raider I-III Remastered per PS4 e PS5 e Sword Art Online Fractured Daydream per PS5.

I giochi restano disponibili fino al 4 maggio 2026 e possono essere riscattati durante questo periodo. Una volta aggiunti alla propria libreria, rimangono accessibili finché l’abbonamento resta attivo, secondo il modello già adottato negli aggiornamenti precedenti.

Tra i titoli proposti, Lords of the Fallen rappresenta una delle produzioni più rilevanti. Il gioco si inserisce nel filone dei Soulslike, introducendo meccaniche che alternano mondo dei vivi e dei morti, offrendo una struttura di gioco articolata.Dopo il lancio iniziale, il titolo ha ricevuto aggiornamenti che ne hanno migliorato l’esperienza complessiva. L’evoluzione del progetto e l’annuncio di un seguito indicano una volontà di consolidare il franchise, ampliando la base di utenti.

Anche Tomb Raider eSword Art Online si aggiungono alla lista

La raccolta Tomb Raider I-III Remastered ripropone le prime avventure di Lara Croft, uno dei personaggi più riconoscibili del panorama videoludico. Il pacchetto mantiene l’impostazione originale dei titoli, aggiornando alcuni aspetti grafici e tecnici, senza modificare la struttura di gioco.L’operazione si inserisce nel filone delle riedizioni, che puntano a rendere accessibili titoli storici su piattaforme moderne. Il risultato offre un’esperienza fedele all’originale, pur con interventi limitati sul piano della modernizzazione.

Completa l’offerta Sword Art Online Fractured Daydream, titolo che si sviluppa attorno a dinamiche multiplayer. Il gioco propone battaglie ambientate in scenari influenzati da anomalie temporali, con un roster ampio di personaggi.L’impostazione privilegia l’interazione tra utenti, con un sistema costruito per favorire partite cooperative e competitive. La presenza di numerosi personaggi giocabili amplia le possibilità di approccio, rendendo l’esperienza variabile in base alle scelte del giocatore.

Un’offerta mensile che consolida il servizio

Con l’aggiornamento di aprile, Sony riporta l’offerta di PlayStation Plus a una struttura consolidata, proponendo tre nuovi titoli inclusi nel catalogo mensile per tutti gli abbonati.

L’aggiornamento di aprile conferma la struttura ormai consolidata del servizio PlayStation Plus. La proposta mensile continua a combinare titoli recenti e produzioni legate alla storia del videogioco, offrendo contenuti diversificati per tipologia e pubblico.

In questo contesto, l’obiettivo resta quello di mantenere l’interesse degli abbonati attraverso una selezione equilibrata. La continuità dell’offerta e la rotazione dei titoli rappresentano elementi chiave nella strategia del servizio, che si posiziona come uno dei principali strumenti di accesso ai contenuti digitali nel settore videoludico.