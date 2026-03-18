Veloce e immediato: il codice infallibile che devi usare sul controller della PS5 per la modalità "Controllo"

C’è un gesto che molti giocatori fanno senza pensarci: accendere la PS5, impugnare il DualSense e premere un paio di tasti quasi in automatico.

Ma tra le pieghe di quel controller c’è una funzione che sembra uscita da un’altra epoca, quando i codici segreti erano parte dell’esperienza. Solo che qui non sblocchi vite infinite. Sblocchi un modo diverso di controllare tutto.

Esiste una combinazione precisa sul controller della PS5 che attiva rapidamente la modalità “Controllo” — una funzione poco visibile nei menu, ma estremamente utile quando serve velocità. Il punto è proprio questo: evitare il passaggio dalle impostazioni, saltare la navigazione tra le icone, arrivarci in un attimo.

Come attivare la modalità speciale sui controller

La sequenza è semplice, quasi banale da eseguire. Ma è difficile da intuire se non la conosci: una pressione combinata di tasti sul DualSense che richiama direttamente questa modalità. Una scorciatoia, nel senso più puro del termine, pensata per chi non vuole interrompere il flusso di gioco.

La modalità “Controllo” — spesso ignorata — permette di gestire in modo più immediato alcune funzioni della console, soprattutto quando si utilizza il controller come centro operativo. Non è pensata per stupire, ma per togliere attrito. E forse è proprio per questo che passa inosservata: non fa scena, funziona.

C’è un dettaglio curioso che emerge osservando chi la usa per la prima volta. Dopo aver scoperto il codice, molti continuano per qualche giorno a entrare nei menu come prima, per abitudine. Poi, quasi all’improvviso, smettono. Il gesto cambia senza che se ne accorgano, come succede con certe scorciatoie da tastiera imparate per caso.

Un elemento laterale, apparentemente inutile: il suono dei tasti quando esegui la combinazione è lo stesso di sempre. Nessun feedback speciale, nessuna animazione dedicata. È come se la PS5 non volesse attirare attenzione su questa funzione. E infatti non lo fa.

L’intuizione meno ortodossa riguarda proprio questo silenzio. Sony sembra aver lasciato volutamente alcune funzioni in una zona grigia, accessibili ma non evidenti. Non per complicare le cose, ma per creare livelli diversi di familiarità con il sistema. Chi scopre queste scorciatoie sente di avere un vantaggio, anche minimo.

E in effetti un vantaggio c’è. Nei momenti in cui ogni secondo conta — una partita online, una sessione interrotta, un cambio rapido — poter richiamare la modalità “Controllo” senza passaggi intermedi cambia il ritmo. Non in modo spettacolare, ma concreto.

La fonte tedesca sottolinea come questa funzione sia quasi una “quarta opzione nascosta” del controller, qualcosa che si aggiunge alle possibilità già note senza essere esplicitamente presentato. Un’aggiunta silenziosa, che non compare nelle prime guide e raramente viene spiegata.

Forse è proprio questo il punto più interessante: in un sistema progettato per essere intuitivo, esistono ancora piccoli segreti operativi. Non servono a rivoluzionare l’esperienza, ma a renderla leggermente più tua.

E tutto parte da una combinazione di tasti che, una volta imparata, diventa difficile dimenticare. Anche perché, dopo averla usata qualche volta, tornare indietro sembra inspiegabilmente lento.