PS Plus, i giochi che verranno rimossi a luglio 2026: la lista confermata e quali recuperare prima del 21

Diversi giochi interessanti verranno ufficialmente rimossi dal catalogo di PS Plus a luglio: di quali si tratta

Sony ha confermato che dal 21 luglio diversi giochi lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. È la solita rotazione del servizio: ogni mese arrivano nuovi titoli e altri escono.

Stavolta, però, la lista tocca nomi che molti utenti avevano lasciato in sospeso, da Risk of Rain 2 a Tropico 6, fino a Get Even, meno conosciuto ma ancora ricordato da una parte della community per il suo taglio narrativo fuori dagli schemi.

PS Plus, da Risk of Rain 2 a Tropico 6: tutti i titoli confermati in uscita dal catalogo

In base agli ultimi aggiornamenti del servizio, i giochi rimossi da PS Plus a luglio 2026 sono questi: Risk of Rain 2, Tropico 6, Clash: Artifacts of Chaos, Source of Madness, Cursed to Golf, Hundred Days, Onee Chanbara Origin, Get Even, Space Crew: Legendary Edition e Infinite Minigolf.

La data da segnare è 21 luglio, salvo comunicazioni diverse da parte di Sony, che per ora non ha annunciato cambiamenti. Il meccanismo è quello di sempre: entrano nuovi giochi, altri escono, e spesso ci si accorge troppo tardi di avere in libreria titoli mai nemmeno avviati.

Tra i nomi più pesanti c’è senza dubbio Risk of Rain 2, un roguelike cooperativo che negli anni si è costruito un seguito solido. Tropico 6, invece, resta un gestionale molto amato da chi cerca campagne lunghe e partite più ragionate.

Più defilati, ma non secondari, anche Hundred Days, per chi ha un debole per il vino e i gestionali, e Cursed to Golf, che incrocia piattaforme e golf con una formula meno semplice di quanto possa sembrare. Insomma, non è una tornata da poco.

Get Even e gli altri giochi da provare subito prima della rimozione

Se c’è un titolo da recuperare prima che sparisca da PlayStation Plus, quello è probabilmente Get Even. Non ha mai fatto grandi numeri, ma ha un’identità precisa. Il protagonista, Black, è un mercenario che rivive i propri ricordi grazie a una tecnologia sperimentale, nel tentativo di capire cosa sia successo a una ragazza trovata con una bomba legata al petto. Il tono è sospeso, quasi allucinato, ed è anche per questo che chi lo ha giocato continua a citarlo.

Accanto a lui merita attenzione anche Risk of Rain 2, pur sapendo che poche settimane potrebbero non bastare per vederne davvero tutto il contenuto, soprattutto in cooperativa. Il consiglio che gira più spesso tra gli abbonati di PS Plus è semplice: approfittare di questo tempo per capire quali giochi valga la pena riprendere o magari comprare in seguito. Perché il catalogo cambia di continuo, ma spesso è proprio quando un titolo sta per uscire che torna davvero sotto i riflettori.