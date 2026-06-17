Palworld è concluso e potete conservare tutti i dati, ma gli sviluppatori consigliano di ricominciare da zero

Palworld 1.0 arriva il 10 luglio su PS5, Xbox One, Xbox Series e PC. E c’è un punto che Pocketpair ha voluto chiarire subito alla community: salvataggi, Pals, basi e progressi non saranno cancellati.

Chi ha passato decine, o anche centinaia, di ore nel gioco non perderà nulla. Allo stesso tempo, però, gli sviluppatori stanno spingendo i giocatori verso un’altra strada: ricominciare da zero per capire davvero tutto quello che cambia con la versione definitiva. Un invito, non un obbligo. Ma il messaggio è piuttosto netto.

Perché Pocketpair invita a ripartire anche se salvataggi, Pals e basi restano intatti

La precisazione di Pocketpair serve prima di tutto a tranquillizzare chi in Palworld ha già costruito molto: nessun reset, nessuna tabula rasa. Chi vuole potrà andare avanti con la partita attuale, tenendosi personaggio, creature catturate, strutture costruite e progressi così come sono. Eppure il team ha spiegato che ripartire dall’inizio sarebbe il modo migliore per vivere il passaggio alla patch 1.0.

Il motivo è semplice: le novità non riguardano soltanto nuovi Pals, nuove aree e nuovi nemici. In mezzo c’è anche una revisione di meccaniche già presenti. E allora, rifare il percorso dall’inizio, secondo gli sviluppatori, permetterebbe di vedere meglio cosa è cambiato davvero: cosa è stato corretto, riequilibrato, magari reso più scorrevole. La scelta finale, questo Pocketpair lo ha ribadito, resta comunque “unicamente di ciascun giocatore”.

Versione 1.0, nuovi contenuti e piattaforme: così Palworld lascia l’accesso anticipato

L’uscita di Palworld 1.0 segna il passaggio dal lungo periodo di accesso anticipato al lancio completo. Dopo circa due anni e mezzo di early access, il gioco si presenta con un aggiornamento che punta ad allargare ancora l’esperienza: nuove zone da esplorare, altri nemici, ulteriori Pals e una serie di cambiamenti destinati a farsi sentire anche per chi conosce il titolo dai primi mesi.

La data da cerchiare è il 10 luglio. Da quel giorno l’update sarà disponibile su PC, PS5, Xbox One e Xbox Series, cioè su tutte le piattaforme su cui il gioco è già presente. Nel materiale diffuso finora non ci sono dettagli tecnici sul peso dell’aggiornamento né su eventuali differenze tra una versione e l’altra. Il punto, però, resta quello centrale: Palworld 1.0 non azzera nulla, ma per Pocketpair c’è un modo più chiaro di leggere fino in fondo il cambiamento. Ricominciare.