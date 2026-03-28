Stop ai videogiochi tradizionali, da ora puoi programmare direttamente il tuo: ecco come fare velocemente

C’è un momento, per chi gioca da anni, in cui scatta qualcosa: non basta più muoversi dentro regole decise da altri.

La curiosità cambia direzione. Non più solo giocare, ma capire come funziona davvero un videogioco. E oggi, per la prima volta, questa transizione non è più complicata né riservata a sviluppatori esperti.

Negli ultimi mesi sta emergendo un approccio completamente diverso, che molti chiamano “vibe coding”: non si parte da manuali tecnici o linguaggi complessi, ma da un’idea. Un’atmosfera, una scena, una meccanica di gioco. Il resto lo costruisci strada facendo, spesso con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fino a poco tempo fa, creare un videogioco significava conoscere motori grafici, linguaggi come C++ o C#, pipeline di sviluppo. Un percorso lungo, tecnico, spesso scoraggiante. Oggi non è più così.

Strumenti sempre più accessibili permettono di costruire prototipi funzionanti in poche ore. Alcuni ambienti visivi ti consentono di trascinare elementi, definire comportamenti e vedere subito il risultato. Ma il vero salto è un altro: puoi descrivere ciò che vuoi e lasciare che l’AI generi codice, logiche e persino parti grafiche.

In pratica, scrivi: “voglio un gioco in cui un personaggio salta tra piattaforme evitando ostacoli”, e ottieni una base già pronta su cui lavorare. Non perfetta, ma sufficiente per iniziare.

Il metodo più veloce per iniziare davvero

Chi prova per la prima volta tende a fare un errore: partire da progetti troppo grandi. Un open world, una storia complessa, meccaniche avanzate. Il risultato è quasi sempre lo stesso: ci si blocca dopo pochi giorni.

Il metodo che funziona oggi è l’opposto. Si parte piccolo. Molto piccolo.

Un singolo livello. Un’unica meccanica. Un’idea chiara. Da lì si costruisce. Questo approccio permette di vedere risultati subito, ed è fondamentale per non perdere motivazione.

La combinazione più efficace, oggi, è questa:

un motore semplice o una piattaforma low-code

supporto dell’intelligenza artificiale per generare codice e risolvere problemi

test continuo, quasi in tempo reale

Non si tratta solo di velocità, ma di controllo. Ogni modifica è immediata, ogni errore è comprensibile.

La differenza rispetto al passato non è solo tecnica, è culturale. Prima esisteva una barriera netta tra chi giocava e chi creava. Oggi questa barriera si sta sgretolando. Sempre più persone stanno passando da utenti a creatori, anche senza formazione specifica.

Perché creare un gioco, anche semplice, significa capire come funzionano le dinamiche che da anni ci tengono incollati allo schermo: progressione, ricompense, difficoltà, ritmo. È un modo completamente diverso di vivere il gaming.

E c’è anche un altro aspetto, più concreto: le opportunità. Un prototipo ben fatto può diventare un progetto, un progetto può trasformarsi in un prodotto. Non è più un percorso riservato a studi strutturati.

Il rischio di una rivoluzione troppo veloce

C’è però un lato meno evidente. Se tutti possono creare, aumenta anche il rumore. Migliaia di giochi, idee simili, qualità altalenante. Emergere diventa più difficile.

Inoltre, l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale solleva una domanda inevitabile: quanto è davvero “tuo” quello che stai creando? Se una parte del codice o della grafica è generata automaticamente, il confine tra autore e strumento si fa più sottile.

Quello che sta succedendo è chiaro: il videogioco non è più soltanto un prodotto da consumare, ma un linguaggio da usare. E come ogni linguaggio, più diventa accessibile, più cambia chi lo utilizza e cosa viene creato.

La vera domanda, allora, non è se conviene iniziare. Ma cosa succederà quando milioni di persone inizieranno a costruire i propri mondi, invece di limitarsi a esplorare quelli degli altri.