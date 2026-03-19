Xbox cambia Quick Resume: ora puoi disattivarlo gioco per gioco

Xbox introduce una modifica attesa da tempo che permette di disattivare Quick Resume per singoli giochi, una scelta che nasce da un problema concreto che molti utenti hanno incontrato soprattutto con i titoli online.

La funzione Quick Resume è una delle caratteristiche più apprezzate delle console Xbox Series X e S, perché consente di riprendere una partita esattamente da dove era stata interrotta, senza tempi di caricamento evidenti. Il problema è che non sempre funziona come dovrebbe, soprattutto quando si tratta di giochi che richiedono una connessione costante ai server.

Negli anni, molti giocatori hanno segnalato situazioni in cui il ripristino rapido portava a disconnessioni, errori o sessioni non sincronizzate, costringendo comunque a riavviare il gioco manualmente.

Una soluzione semplice a un problema reale

Microsoft ha deciso di intervenire introducendo la possibilità di disattivare il Quick Resume per giochi specifici, lasciando invece attiva la funzione per tutti gli altri titoli dove continua a funzionare correttamente.

L’opzione è accessibile direttamente dal menu del gioco, entrando nella sezione delle opzioni e selezionando la gestione della ripresa rapida, senza passaggi complessi o impostazioni nascoste.

Si tratta di un cambiamento che non rivoluziona il sistema, ma che rende l’esperienza più controllabile, soprattutto per chi alterna giochi offline e online durante le stesse sessioni.

Perché Quick Resume crea problemi con i giochi online

Il punto è legato al modo in cui funzionano i server, perché molti titoli online non mantengono attiva una sessione quando il gioco viene sospeso tramite Quick Resume.

Quando si rientra nella partita, il sistema cerca di riprendere da dove era stato lasciato tutto, ma nel frattempo la connessione è stata interrotta, creando errori che spesso obbligano a chiudere e riaprire il gioco.

Con la nuova gestione, sarà possibile evitare questo passaggio inutile, migliorando la fluidità generale senza rinunciare del tutto alla funzione.

Non solo Quick Resume: arrivano anche altre novità

Oltre a questa modifica, Xbox introduce nuove opzioni legate alla personalizzazione, come la possibilità di scegliere liberamente il colore dell’interfaccia invece di limitarsi alle tonalità predefinite.

Viene ampliato anche il numero di gruppi nella schermata Home, che passa da due a dieci, offrendo più spazio per organizzare giochi e applicazioni in modo più ordinato.

Anche il profilo riceve qualche aggiornamento, con i badge che diventano più visibili all’interno del menu guida, un dettaglio che non cambia l’esperienza ma aggiunge un elemento in più per chi usa spesso il sistema.

Un aggiornamento che arriva in un momento delicato

Questo aggiornamento rappresenta uno dei cambiamenti più concreti degli ultimi tempi per l’ecosistema Xbox, in una fase in cui Microsoft sta cercando di ridefinire la propria posizione nel mercato console.

Tra riorganizzazioni interne e nuovi progetti hardware come il discusso Project Helix, ogni intervento sul sistema viene osservato con maggiore attenzione rispetto al passato.

La possibilità di gestire il Quick Resume in modo più flessibile non cambia da sola il quadro generale, ma dà un segnale preciso su come Microsoft stia cercando di rispondere a problemi concreti segnalati dagli utenti.