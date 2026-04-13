Xbox Game Pass, già confermati i giochi di maggio: spunta anche Forza Horizon 6

Chi segue Xbox Game Pass sa che spesso le sorprese arrivano all’ultimo momento, ma questa volta qualcosa si muove in anticipo e i primi giochi di maggio iniziano già a delineare il mese.

Non è ancora la lista completa, ma alcuni titoli sono già stati confermati, tutti previsti al lancio diretto nel catalogo. E tra questi ce n’è uno che spicca più degli altri.

Forza Horizon 6 è il nome che cambia tutto

Il titolo che attira subito l’attenzione è Forza Horizon 6, previsto per il 19 maggio. È uno dei progetti più importanti di Xbox Game Studios per quest’anno.

Non è solo un nuovo capitolo, ma uno di quei giochi destinati a restare a lungo nel catalogo e a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di guida arcade.

Il fatto che arrivi direttamente su Game Pass al lancio cambia subito il peso del mese.

Gli altri giochi già confermati

Accanto a Forza Horizon 6 ci sono altri titoli già annunciati, diversi tra loro per genere e approccio. Mixtape, in arrivo il 7 maggio, punta su una narrazione legata alla musica e a una storia personale che si sviluppa nel tempo.

Call of the Elder Gods, previsto per il 12 maggio, si muove invece su un terreno diverso, con un’esperienza in prima persona che richiama atmosfere più riflessive.

Chiude la lista, almeno per ora, Subnautica 2, atteso nel corso del mese ma senza una data precisa. Ed è proprio questo il punto più incerto.

Una lista ancora incompleta

Quella attuale è solo una parte dei giochi in arrivo. Come sempre, Microsoft annuncerà altri titoli nelle settimane successive, questi sono solo i giochi previsti al day one su Game Pass, quelli che arrivano direttamente nel catalogo al lancio.

Ma il servizio è fatto anche di aggiunte successive, quindi il quadro è destinato a cambiare.

Il dubbio su Subnautica 2

L’unico titolo con qualche incertezza è Subnautica 2. L’uscita è indicata per maggio, ma senza una data ufficiale.

Negli ultimi mesi ci sono stati movimenti all’interno del team di sviluppo, e questo lascia spazio a qualche dubbio su eventuali rinvii, non è una conferma, ma è una situazione da tenere d’occhio.

Per ora, maggio si presenta già con una base solida. Non è ancora tutto, ma abbastanza per capire che il mese non passerà inosservato per chi è abbonato a Game Pass.

Una lista ancora parziale

Va ricordato che questi sono solo i titoli confermati al lancio diretto nel catalogo, quindi quelli disponibili fin dal day one per gli abbonati. La lista completa di maggio sarà inevitabilmente più ampia, ma per conoscerla bisognerà attendere le comunicazioni ufficiali delle prossime settimane.

Nel frattempo, questa prima selezione offre già un’indicazione chiara: maggio potrebbe essere un mese ricco di esperienze diverse, tra grandi produzioni e titoli più particolari. Ed è proprio questo equilibrio a rendere interessante l’evoluzione del catalogo, che continua a cambiare senza mai restare fermo troppo a lungo.