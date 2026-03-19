Xbox Game Pass, i giochi della seconda metà di marzo: Resident Evil 7 e non solo

Sono stati annunciati i videogiochi della seconda metà di marzo per quanto riguarda l’Xbox Game Pass: quali sono.

Gli abbonati a Xbox Game Pass possono prepararsi a un’ulteriore ondata di titoli emozionanti, con una lista di giochi che, da metà marzo, si aggiungeranno al catalogo. Microsoft ha appena annunciato quali nuovi giochi saranno disponibili, e la selezione promette di accontentare davvero tutti, dai fan dei giochi di ruolo agli amanti degli horror survival.

La lista di giochi in arrivo

Se il catalogo di Xbox Game Pass ti sembra già interessante, preparati a un marzo ricco di novità. A partire dal 17 marzo, l’abbonamento ti permetterà di accedere a giochi per console, PC e cloud che spaziano da esperienze rilassanti a sfide impegnative. Tra i titoli più attesi c’è sicuramente Resident Evil 7: Biohazard, che sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 31 marzo 2026. Un ritorno alle origini per la saga, con atmosfere cupe e coinvolgenti, che renderà felici i fan degli horror.

Ma non finisce qui. La seconda metà di marzo porta con sé anche una varietà di titoli per tutti i gusti. Se ti piacciono le avventure più leggere, non puoi perderti DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, che è già disponibile dal 17 marzo. Un gioco perfetto per i più piccoli, ma che sa divertire anche chi cerca qualcosa di più spensierato.

Per gli appassionati di RPG e giochi di ruolo, uno dei titoli più interessanti è Disco Elysium, che arriva il 19 marzo. Un capolavoro acclamato dalla critica, che ti permetterà di esplorare un mondo complesso e ricco di scelte morali.

Novità e ritorni di spessore

Oltre a questi, ci sono altri giochi che attireranno sicuramente l’attenzione degli utenti più affezionati. South of Midnight, in uscita il 18 marzo, promette un’esperienza immersiva per gli amanti delle avventure narrative, mentre Like a Dragon: Infinite Wealth, il 24 marzo, porterà sul palco uno dei franchise più amati del mondo Yakuza, con nuovi sviluppi e missioni.

Per chi cerca un’esperienza di simulazione più tranquilla, Barbie Horse Trails sarà un’ottima scelta a partire dal 2 aprile, mentre Clair Obscur: Expedition 33 offre un mix di esplorazione e mistero per chi ama le ambientazioni uniche e le storie coinvolgenti.

Il ritorno di un classico: Resident Evil 7

Per molti, l’uscita di Resident Evil 7 rappresenta il clou della seconda metà di marzo. Uscito originariamente nel 2017, il gioco ha segnato un ritorno alle radici per la saga, con atmosfere più cupe e un gameplay in prima persona che ha completamente rivoluzionato l’esperienza di gioco. Il titolo, ora disponibile su Xbox Game Pass, è un must per chi ama l’horror e vuole immergersi in una storia tesa e ricca di suspense.

L’arrivo di Resident Evil 7 su Game Pass è anche un segnale del fatto che Microsoft stia continuando a puntare forte su titoli che hanno lasciato il segno, rendendo disponibile una libreria di giochi che permette di vivere esperienze di altissima qualità senza la necessità di acquistare ogni titolo singolarmente.

Perché Xbox Game Pass resta una scelta vincente

Xbox Game Pass è ormai diventato uno degli abbonamenti più popolari per i videogiocatori di tutto il mondo, e le novità di marzo lo confermano. Grazie a una vasta gamma di giochi, che spaziano tra i generi più disparati, l’abbonamento rappresenta un’opportunità unica per chi cerca sempre nuovi titoli senza dover spendere una fortuna. Ogni mese, Microsoft rinnova il catalogo con giochi freschi, alcuni dei quali diventano veri e propri cult tra i giocatori.

Non solo i titoli più recenti, ma anche i grandi classici sono sempre disponibili per tutti gli abbonati, permettendo di riscoprire vecchie glorie come Resident Evil 7 o di divertirsi con nuovi giochi come South of Midnight.