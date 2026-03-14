Xbox introduce l’assistente AI che ti aiuta a giocare: arriva Gaming Copilot

Microsoft sta preparando una novità che potrebbe cambiare il modo in cui molte persone giocano su console: un assistente basato su intelligenza artificiale capace di suggerire cosa fare quando ci si blocca in un videogioco.

La funzione si chiama Gaming Copilot e nei piani dell’azienda arriverà anche sulle console Xbox Series X e Xbox Series S nel corso del 2026. Per ora l’assistente è disponibile solo in versione di prova su PC, dispositivi mobili e su alcune piattaforme portatili dedicate al gaming.

L’idea di fondo è semplice: trasformare l’intelligenza artificiale in una sorta di compagno di gioco capace di dare suggerimenti, spiegare cosa fare in certe situazioni e perfino analizzare lo storico delle partite.

Un assistente che ti aiuta quando resti bloccato

Il progetto è emerso anche attraverso un recente brevetto Microsoft legato all’uso dell’AI nei videogiochi. Il sistema permetterebbe di osservare lo stato della partita e capire quando il giocatore sta incontrando difficoltà.

Se l’utente continua a fallire una missione o resta bloccato nello stesso punto, l’assistente AI può intervenire suggerendo strategie o indicando la soluzione più probabile.

In alcuni casi l’intelligenza artificiale potrebbe persino eseguire brevi azioni al posto del giocatore, come superare un passaggio particolarmente complicato. Una volta completato il compito, il controllo tornerebbe immediatamente alla persona che sta giocando.

È un meccanismo che ricorda quando si passa il controller a un amico per superare un livello difficile. Solo che qui l’aiuto arriverebbe direttamente dalla console.

Come funzionerà Gaming Copilot su Xbox

Secondo quanto spiegato da Sonali Yadav, responsabile del settore gaming AI di Xbox, l’assistente verrà integrato progressivamente nelle piattaforme dove i giocatori sono più attivi.

L’annuncio è stato fatto durante un incontro dedicato al futuro del gaming alla Game Developers Conference. In quell’occasione Microsoft ha confermato che Gaming Copilot arriverà sulle console della generazione attuale nel corso dell’anno.

L’assistente potrà essere utilizzato tramite comandi vocali. Il giocatore potrà chiedere suggerimenti su una missione, informazioni sul proprio progresso oppure indicazioni su quale titolo avviare dalla libreria.

Il sistema potrà anche ricordare dati legati all’account, come la cronologia delle partite o la data di rinnovo dell’abbonamento a Xbox Game Pass.

In pratica l’AI diventa una guida sempre disponibile mentre si gioca.

L’intelligenza artificiale entra sempre di più nei videogiochi

L’arrivo di Gaming Copilot fa parte di una strategia più ampia con cui Microsoft sta portando l’intelligenza artificiale dentro molti dei suoi prodotti.

Il sistema principale Copilot è già presente su Windows 11 e nelle applicazioni mobili, dove funziona come assistente digitale capace di rispondere a domande e aiutare nelle attività quotidiane.

Nel mondo dei videogiochi, però, l’uso dell’AI divide ancora parecchio. Alcuni sviluppatori vedono queste tecnologie come un modo per rendere i giochi più accessibili. Altri temono che possano cambiare troppo l’esperienza tradizionale.

Microsoft ha cercato di rassicurare il settore spiegando che l’AI sarà usata soprattutto come strumento di supporto per chi crea i giochi, non per sostituire il lavoro umano.

Uno sguardo alle future console Xbox

L’integrazione dell’intelligenza artificiale potrebbe diventare ancora più evidente nelle prossime generazioni di console.

Uno dei progetti di cui si parla negli ambienti del settore è Project Helix, una possibile evoluzione delle attuali piattaforme Xbox. Il sistema dovrebbe utilizzare tecnologie di upscaling AI sviluppate insieme ad AMD per migliorare la resa grafica dei videogiochi.

Non è ancora chiaro se funzioni come Gaming Copilot verranno integrate direttamente anche in queste future console. Molto dipenderà da come i giocatori reagiranno alla prima versione dell’assistente.

Per ora Microsoft sembra voler fare un passo alla volta: prima portare l’AI nelle console esistenti, poi capire quanto spazio potrà avere nel futuro del gaming.