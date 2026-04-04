10 consigli per affrontare le prime ore di Resident Evil Requiem senza paura

Resident Evil Requiem è un capitolo che sfida le aspettative dei fan, portando la serie in una direzione più tattica e riflessiva. Se state affrontando le prime ore del gioco, con Grace Ashcroft come protagonista, qui trovate qualche consiglio utile per navigare attraverso i corridoi infestati e superare le difficoltà iniziali.

All’inizio di Resident Evil Requiem, non si ha un’abbondanza di armi e munizioni. Grace Ashcroft, l’analista dell’FBI, deve fare affidamento su astuzia e strategia per affrontare le minacce. I suoi avversari non sono più semplici zombie, ma creature più complesse, ciascuna con una propria routine che può essere sfruttata a proprio favore. Ecco alcuni consigli per superare le prime ore del gioco senza troppi intoppi.

1. Usa la Requiem in maniera intelligente

Quando Grace riceve la pistola Requiem da Leon, ha a disposizione un potente revolver Magnum, ma con una sola pallottola. La sfida è usarla in modo strategico, poiché i proiettili sono rari. La Requiem ha la capacità unica di penetrare più nemici se allineati correttamente. Un solo colpo può abbattere più di un avversario se si sa come posizionarsi. Attenzione però: gli zombie tendono a perdere l’allineamento, quindi sfruttate le loro debolezze a vostro favore.

2. Non sottovalutare le armi corpo a corpo

In Resident Evil Requiem, le munizioni sono limitate. Piuttosto che fare affidamento solo sulle pistole, il coltello diventa un alleato prezioso. Se un nemico viene colpito alla testa, può rimanere per un momento disorientato, permettendo a Grace di avvicinarsi e colpirlo al volto con la lama. Questo approccio non solo consente di risparmiare munizioni, ma è anche più efficace di quanto sembri, soprattutto quando la lama si rompe e può essere riciclata per ottenere risorse utili.

3. Gli zombie sono come puzzle

Una delle novità più interessanti di Resident Evil Requiem è il comportamento umano degli zombie. Ogni non morto conserva una parte della sua umanità, il che si traduce in routine comportamentali ripetitive. Alcuni zombie si occupano ossessivamente di pulire o spegnere luci. Questo offre un’opportunità unica per evitarli senza doverli affrontare direttamente. Ascoltate i suoni, come canti o mormorii, per individuare i nemici prima che diventino una minaccia.

4. Combina gli oggetti nell’inventario

Lo spazio nell’inventario di Grace è limitato, quindi è essenziale combinare gli oggetti per risparmiare spazio. Ad esempio, un’erba verde può curare solo una piccola quantità di salute, ma combinandone due o tre insieme, si ottiene una mistura che ripristina molta più energia. Non solo, ma potete anche riciclare armi corpo a corpo danneggiate per ottenere risorse da usare subito.

5. Espandi l’inventario

Quando lo spazio nell’inventario è troppo ridotto, cercate i borselli che permettono di aggiungere tasche extra. Il primo borsello si trova nella stanza dei giochi, nell’ala ovest di Rhodes Hill. Per accedervi, dovete usare la pietra rossa, trovata nello studio del presidente. Una volta che avete il borsello, avrete molto più spazio per raccogliere gli oggetti necessari a sopravvivere.

6. Affronta i nemici imbattibili con astuzia

Alcuni nemici, come il macellaio, sono praticamente imbattibili all’inizio del gioco. Non sprecate munizioni cercando di abbatterli: usate gli iniettori emolitici, che sono più efficaci per eliminarli. Questi iniettori possono essere utilizzati per colpire i nemici di sorpresa, infliggendo danni significativi senza sprechi di risorse.

7. Gestisci le sfide per ottenere punti extra

Nel menù di Resident Evil Requiem, troverete una serie di sfide che vi permetteranno di guadagnare punti. Questi punti possono essere utilizzati per ottenere oggetti extra come armi e munizioni illimitate. Ogni sfida completata vi offre nuove opportunità per migliorare l’equipaggiamento di Grace e Leon.

8. Non sprecare gli iniettori emolitici sugli zombie caduti

Quando gli zombie sono a terra, molti giocatori si chiedono se valga la pena eliminarli definitivamente con un iniettore emolitico. La risposta è no: non sprecate un iniettore su un corpo che non rappresenta una minaccia immediata. Invece, risparmiate gli iniettori per i nemici più forti, come i Blister Head, che potrebbero rialzarsi e diventare ancora più pericolosi.

9. La visuale in prima o terza persona?

Resident Evil Requiem offre la possibilità di scegliere tra la visuale in prima persona per Grace e in terza persona per Leon. La scelta giusta dipende dal tipo di esperienza che cercate. La prima persona per Grace aumenta l’immersione nell’atmosfera horror, ma potrebbe risultare meno comoda durante le fasi di combattimento. Leon, invece, si muove meglio in terza persona, consentendo un controllo più preciso nelle scene d’azione.

10. Non sprecare risorse nel crafting

Molte risorse di crafting sembrano essenziali, come gli steroidi, ma in realtà non sono fondamentali per lo sviluppo del personaggio. Concentratevi piuttosto su munizioni e oggetti immediati che possano aiutarvi nel breve termine, evitando di accumulare troppe risorse che potrebbero rivelarsi inutili a lungo termine.

Con questi consigli, le prime ore di Resident Evil Requiem non saranno più un incubo. Usate la vostra astuzia, risorse e coraggio per sopravvivere all’inizio del gioco e affrontare le sfide che vi aspettano.