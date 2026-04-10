3 giochi gratis su PS5 ad aprile: zero spesa, tanto divertimento

Aprile è uno di quei mesi in cui le uscite iniziano ad accumularsi e il rischio è sempre lo stesso, guardare lo store, vedere tutto e poi dover scegliere cosa lasciare indietro, ma per fortuna c’è ancora spazio per giocare senza mettere mano al portafoglio.

I giochi free-to-play continuano a essere una via concreta per giocare tanto senza spendere, e su PS5 questo mese arrivano tre titoli molto diversi tra loro. Non sono semplici riempitivi, ma esperienze che possono durare anche a lungo, se si entra nel loro ritmo.

Neverness to Everness: la città che cambia continuamente

Il primo nome da segnare è Neverness to Everness, in uscita il 29 aprile. Un action RPG open world in stile anime che punta su una città, Hethereau, dove tutto sembra normale finché qualcosa non si incrina.

Qui entra in gioco il sistema delle abilità Esper, che definisce il modo in cui ogni personaggio si muove e combatte. Non è solo una questione di attacco, ma di combinazioni. Le sinergie tra i membri del gruppo fanno la differenza, soprattutto nei combattimenti più caotici.

La città non è solo uno sfondo. Si può girare liberamente, usare veicoli personalizzabili, esplorare zone urbane e capire come convivono quotidianità e anomalie. È uno di quei giochi che potrebbero richiedere tempo prima di ingranare, ma quando succede diventa difficile staccarsi.

eBaseball: Pro Spirit, il dettaglio che non ti aspetti

eBaseball: Pro Spirit è una scelta meno immediata, soprattutto per chi non segue il baseball. Eppure, una volta dentro, qualcosa cambia. Il lavoro fatto sulla fisica della palla e sulle animazioni è evidente già dalle prime partite.

Non è localizzato in italiano, ma non è un ostacolo così grande. I menu sono intuitivi e dopo qualche partita si entra nel ritmo. Il punto è capire se si ha voglia di imparare uno sport diverso, con tempi e logiche lontane da quelli più comuni.

È uno di quei titoli che non attirano subito, ma che possono restare installati per settimane, magari giocati a piccole dosi.

The Seven Deadly Sins: Origin, tra storia e libertà

Il terzo titolo è The Seven Deadly Sins: Origin, altro action RPG open world, ma con un’impostazione diversa. Qui il peso sta nella narrazione, che parte da una storia originale ambientata nel mondo della serie.

Si gioca nei panni del Principe Tristan, in un contesto dove una frattura spazio-temporale ha cambiato gli equilibri. Il sistema di squadra è centrale: ogni personaggio ha abilità specifiche e va inserito nel gruppo nel modo giusto.

Ma non è solo combattimento. Ci sono momenti più lenti, come esplorazione, pesca o cucina, che spezzano il ritmo e rendono il mondo più credibile. Non tutto funziona allo stesso modo per tutti, ma è proprio questo il punto.

Alla fine, questi tre giochi raccontano bene cosa sta diventando il free-to-play su PS5. Non più solo accessi veloci, ma esperienze che provano a trattenerti. Poi sta a te decidere quanto tempo dedicargli.